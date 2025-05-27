Как может закончиться война в Украине: генерал-лейтенант описал сценарии

Игорь Романенко

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко описал сценарии окончания войны в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua

По словам Игоря Романенко, сейчас активно обсуждают четыре основных сценария завершения войны в Украине, а также пятый - дипломатический.

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"Южная Корея" (15%): Украина без НАТО и полной целостности, но с гарантиями безопасности (войска ЕС, поддержка США) и возможностью развития на 80% территории, за счет $300 млрд замороженных российских активов.

"Израиль" (20%): Мощная западная поддержка без прямого военного присутствия. Украина строит собственную систему сдерживания, но угроза остается постоянной, возможны требования РФ по санкциям.

"Грузия" (50%): Без иностранных войск и достаточной военной поддержки. Помощь Запада угасает, экономика замедляется, интеграция с Западом останавливается, происходит постепенное возвращение к влиянию РФ.

"Беларусь" (15%): В случае сокращения поддержки США, Россия превращает Украину в вассальное государство, что разрушает мировой порядок.

"Даже при наилучшем для Украины сценарии "Израильского" мы не достигнем полного суверенитета. Поэтому ни один из сценариев нам не подходит, особенно наивным выглядит пятый - дипломатический", - заключает Игорь Романенко.

Эксперт отметил, что Россия понимает только язык силы, но для этого нужно давление на страну-агрессора.

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