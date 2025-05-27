Як може закінчитись війна в Україні: генерал-лейтенант описав сценарії

Ігор Романенко

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Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко описав сценарії закінчення війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

За словами Ігоря Романенка, зараз активно обговорюють чотири основні сценарії завершення війни в Україні, а також п’ятий — дипломатичний.

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«Південна Корея» (15%): Україна без НАТО та повної цілісності, але з гарантіями безпеки (війська ЄС, підтримка США) та можливістю розвитку на 80% території, за рахунок $300 млрд заморожених російських активів.

«Ізраїль» (20%): Потужна західна підтримка без прямої військової присутності. Україна будує власну систему стримування, але загроза залишається постійною, можливі вимоги РФ щодо санкцій.

«Грузія» (50%): Без іноземних військ та достатньої військової підтримки. Допомога Заходу згасає, економіка сповільнюється, інтеграція із Заходом зупиняється, відбувається поступове повернення до впливу РФ.

«Білорусь» (15%): У разі скорочення підтримки США, Росія перетворює Україну на васальну державу, що руйнує світовий порядок.

«Навіть за найкращого для України сценарію „Ізраїльського“ ми не досягнемо повного суверенітету. Тому жоден зі сценаріїв нам не підходить, особливо наївним виглядає п’ятий — дипломатичний», — підсумовує Ігор Романенко.

Експерт зазначив, що Росія розуміє тільки мову сили, але для цього потрібен тиск на країну-агресорку.

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