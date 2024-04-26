Как наладить отношения с подростком: советы психолога

Подростковый возраст – особенное время, когда у человека меняются определенные психологические и физиологические вещи, происходит становление как личности. И самая большая проблема родителей и детей в это время – недопонимание.

Что делать родителям, чтобы установить отношения с подростком, читайте в материале ТСН.ua.

Общие рекомендации родителям

Родителям следует отвыкать быть родителями маленьких детей и учиться быть родителями взрослых людей.

Следует последовательно принимать то, что дети будут отталкивать родителей. Поэтому нужно научиться растворяться, уходить в тень и одновременно оставаться включенными в ситуацию, если детям нужна помощь.

Дать возможность подростку пережить, справиться, осознать происходящее самому. Родителям следует научиться молчаливому присутствию. Сепарация – это обычный и закономерный процесс психического развития.

Есть дети, которые не желают взрослеть и отделяться. Отказ от взросления должен больше беспокоить родителей.

Прислушиваться к мнению подростка без оценочных суждений.

Самое главное – построить со своим ребенком-подростком доверительные отношения. Они дают большую силу:

родителям, потому что они могут лишний раз не переживать за ребенка;

подростку, для которого семья станет источником поддержки.

Что же могут сделать родители, чтобы их отношения с подростком были доверительными?

Не воспринимайте обидное поведение подростка близко к сердцу

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Это до сих пор ваш лучший в мире ребенок, прямо сейчас на его эмоции и поведение сильно влияют гормоны. Не реагируйте бурно на заявления, хлопанье дверью и обвинения, летящие в вашу сторону. Выдохните, заварите чаю и продолжайте разговор в спокойном тоне.

Не скрывайте своих эмоций от подростка, но говорите с позиции собственных чувств. Вместо фразы "Ты – мое разочарование" скажите "То, что ты сделал, очень меня расстроило". Старайтесь не переходить на личность: поступок может быть плохим, ребенок – нет.

Говорите о своих ценностях

Теперь мир не делится на "можно" и "нельзя": в нем должна появиться опция "я этого не одобряю, но не запрещаю". Подростковый возраст – это пора принимать самостоятельные решения, однако если ребенок знает, что вы хотите ему только добра, он непременно будет учитывать ваше мнение. Поэтому четко проговаривайте свои ценности и отношение к вещам.

Хвалите своего ребенка

Подростки нередко страдают из-за заниженной самооценки, поэтому им очень нужна родительская поддержка. Следите за тем, чтобы поощрений из ваших уст звучало гораздо больше, чем критики: и даже если сегодня ребенок не дотягивает до вашей похвалы, завтра он будет пытаться подтвердить ваше высокое мнение о нем.

Подростки нередко страдают из-за заниженной самооценки, поэтому им очень нужна родительская поддержка / Фото: pixabay.com

Будьте открыты для разговоров

Убедитесь, что у ребенка есть возможность рассказать вам что-нибудь тет-а-тет. Если подросток уже пришел поговорить, отложите свои дела и включите режим активного слушания. Никто не захочет делиться чем-нибудь личным со спиной близкого человека.

Осторожно с советами

Навязчивые советы родителей побуждают подростка поступать наперекор. Поэтому, если вам не нравится прическа, наряд подростка или его новая привычка, скажите это тактично и только один раз. Обязательно объясните причину вашего недовольства, и, возможно, он прислушается к совету.

Говорите на равных

Ведите себя так, словно ваш подросток уже взрослый. Это означает, что поучающий тон следует изменить на обсуждение, а о повышении голоса или раздаче команд лучше забыть. Приводите доводы в пользу своей точки зрения и с уважением слушайте доводы ребенка. Если разговор происходит уже после неприятного инцидента, поинтересуйтесь причинами такого поведения и поговорите о последствиях.

"Наказывать нельзя прощать"

Наказания допустимы в исключительных случаях. Они не должны основываться на запретах и тем более на насилии: например, не говорить с кем-то из-за обиды, унижать, оскорблять – это уже психологическое насилие.

Хорошо, когда в семье есть "золотой фонд взаимодействия" – традиции и ритуалы, при которых семья проводит время вместе и с удовольствием. Это может быть рыбалка, шоппинг, еженедельный поход в кино. В случае, когда наказание кажется вам необходимым, ребенка можно лишить именно такого взаимодействия.

Когда подросток нуждается в поддержке ментального здоровья

В пособии ЮНИСЕФ и ООН для учителей Teacher's Guide к Magnificent Mei and Friends Comic Series говорится, как распознать тревожные признаки и направить своего ребенка в правильном направлении.

На протяжении всего периода взросления самочувствие и психическое здоровье подростка в большей степени зависят от родительской заботы и непрерывного воспитательного процесса. Хорошие отношения с родителями и опекунами – ключевой фактор нормального развития и психического равновесия несовершеннолетнего человека.

Время от времени вы можете замечать, что поведение и настроение ребенка изменились или его любимые дела перестали доставлять ему удовольствие. Это вас беспокоит, но вы не знаете, чем помочь. Некоторые из таких изменений могут быть вполне нормальными признаками стадии развития и взросления, через которую именно сейчас проходит подросток, однако, если такие состояния продолжаются несколько недель и мешают его нормальной жизнедеятельности, необходимо обратиться за помощью.

Для подросткового возраста характерны сложные переживания / Фото: pixabay.com

Проконсультируйтесь со своим детским врачом или психологом, если заметили в поведении своего ребенка хотя бы один из следующих признаков:

ребенок очень расстроен или замкнут в течение более двух недель;

ребенок делает попытку или планирует нанести себе вред, или говорит о суициде;

у ребенка случаются внезапные приступы панического страха без видимой причины, которые могут сопровождаться учащенным сердцебиением и дыханием;

ребенок участвует в драках или демонстрирует сильное желание наносить вред другим;

у ребенка нездоровое отношение к пище, например он ест очень много, или очень мало, или слишком напряженно занимается спортом с целью сбросить вес;

привычные повседневные дела и занятия вызывают у ребенка сильное волнение или страх;

ребенку крайне тяжело сконцентрироваться или спокойно усидеть на месте;

ребенок употребляет наркотики или алкоголь;

из-за резких перепадов настроения у ребенка возникают проблемы в отношениях с семьей и друзьями;

у ребенка наблюдаются кардинальные изменения в поведении и характере.

В подростковом возрасте происходит деконструкция детства / Фото: pixabay.com

Заметив, что ваш подросток страдает чем-то из вышеприведенного и нуждается в вашей поддержке, вы должны прежде всего подбодрить его, заверить в том, что его проблемам вполне можно помочь, и попросить у него согласия обратиться за посторонней помощью – конечно, только в том случае, когда нет оснований опасаться, что состояние ребенка угрожает ему самому или другим. Вы можете сформулировать это, скажем, так:

"Очень хорошо, что ты сказал/сказала мне об этом. Вместе мы придумаем, куда обратиться за помощью, чтобы тебе стало легче. Так как – ты не против?"

"Я вижу, ты в последнее время сам не свой/сама не своя, и, честно говоря, при таких обстоятельствах это вполне понятно. Я знаю одного человека, которому можно довериться и который, надеюсь, может помочь тебе чувствовать себя лучше. Ты не против, если мы с тобой как-нибудь приедем к ней?"

Если ваш ребенок не согласится, вы можете рассказать о своих опасениях врачу. Он посоветует вам, как поддержать вашего подростка или поможет распознать и оценить тревожные признаки.

Важнее всего показать ребенку, что он вам небезразличен, что вы его любите и готовы оказать ему поддержку в любой ситуации / Фото: pixabay.com

Важнее всего показать ребенку, что он вам не безразличен, что вы его любите и каждую минуту готовы оказать ему поддержку в любой ситуации. Не только ваш ребенок, но и вы сами можете чувствовать себя немного растерянно и не совсем понимать, что делать, но все же вы должны заверить ребенка, что его хорошее самочувствие является для вас самым важным, и что вместе вы найдете решение.

Если вы опасаетесь, что ваш ребенок-подросток нанесет вред себе или другим, вы можете позвонить по телефону на "горячую линию" или обратиться к квалифицированным специалистам.

Как строить разговор с эмпатией и пониманием

Налаживание связи со своим ребенком-подростком – залог действенного поддержания психического здоровья ребенка, его эмоционального развития и социализации. Если мы любим человека, нас интересует, о чем он думает и что чувствует. Ваш ребенок растет, взрослеет и взаимное общение, беседа по душам – это способ демонстрировать ему свою любовь и уважение.

Дайте своему ребенку-подростку возможность проявить индивидуальность и поддерживайте его интересы / Фото: pixabay.com

12 советов по общению с вашим ребенком-подростком

Выражайте свою заинтересованность вещами, важными для вашего ребенка, чтобы показать, что вам не безразлично. Рассказывайте о себе, делитесь мнениями, всячески старайтесь установить взаимную связь и определить общие интересы. Спрашивайте ребенка, какого у него мысли о том или ином вопросе, интересуйтесь его взглядами и представлениями, чтобы понять его чувства. Опирайтесь на весь предыдущий опыт общения с ребенком на всех этапах его роста. Общение играет очень важную роль в любом возрасте – с раннего детства до взрослости. Если между вами и вашим ребенком всегда была тесная связь, если вы привыкли делиться друг с другом своими мыслями и чувствами, то, скорее всего, такие отношения будут сохраняться и в течение всего подросткового и юношеского возраста вашего ребенка. Активно слушайте ребенка. Это очень важно. Активное слушание означает, что вы демонстрируете заинтересованность, неравнодушие, беспристрастность и сочувствие, даже если (и особенно когда) вы не разделяете мнение собеседника. Те или иные взгляды и убеждения вашего ребенка могут не совпадать с вашим личным видением, но вы должны уважать и ценить его точку зрения. Это, кстати, поможет ребенку научиться с уважением относиться к вашим взглядам. Активное слушание с вашей стороны дает ребенку ощущение, что его действительно слышат и понимают, и благодаря этому он чувствует себя спокойным и менее одиноким. И наоборот, если вы не слушаете ребенка внимательно, вы рискуете вселить в него ощущение, что вы не интересуетесь его проблемами и не учитываете его чувства и волнения. Как следствие, ребенок может стать мнительным, занять защитную позицию, чувствовать себя подавленным, одиноким и обиженным. Используйте язык тела, демонстрирующий внимательность. Когда вы смотрите ребенку в глаза, киваете головой в знак согласия и поддержки, выражаете взглядом беспокойство или ободряюще улыбаетесь, вы этими едва заметными жестами и мимикой показываете ребенку свое внимание. Естественная, непринужденная речь тела, время от времени — реплики и невербальные сигналы — все это дает ребенку чувство вашего присутствия, заинтересованности и настоящей заботы. Даже без слов вы можете дать вашему ребенку-подростку понять, что вы его слушаете и для вас важно то, что вы услышали. Чтобы лучше понять, что ребенок чувствует, задавайте уточняющие вопросы, которые предусматривают много вариантов ответа, то есть такие, на которые нет "правильного" и "неправильного" ответа. Такие вопросы должны помочь вам узнать больше о том, что думает ваш ребенок-подросток. Вот несколько вопросов для примера: "Мог/могла бы ты объяснить, что имеешь в виду под…", "Как ты думаешь, почему ты расстроился/расстроилась, когда...", "Как, по твоему мнению, ты чувствовал себя/чувствовала себя, если бы…". Используйте любые фразы, которые придут вам в голову, чтобы ребенок почувствовал ваше сопереживание. Отражайте мнение, высказанное ребенком, повторяя или перефразируя его слова. Так, например, вы можете сказать: "То, о чем ты сейчас говоришь, это..." или "Правильно ли я понимаю, ты чувствуешь...". Поощряйте и ободряйте ребенка положительной обратной связью. Прямая похвала за тот или иной поступок или поведение поможет подростку стать более уверенным в себе, повысит его самооценку и поощрит его действовать так же и в дальнейшем. Если, скажем, ребенок признался вам, что испытывает сильный стресс и перегрузку, вы можете ответить на это так: "Ты молодец, я благодарен тебе за то, что ты решился/решилась поделиться своими ощущениями" или "Человеку не всегда легко рассказывать кому-то о своей усталости и стрессе. Я рад/рада, что ты поделился/поделилась этим со мной". Соглашайтесь с эмоциями, которые выражаети подросток, и находите для них оправдание. Это поможет подростку понять, что его эмоции вполне нормальны, и он не будет бояться их показывать. Например, вы можете сказать следующее: "Вполне понятно, что ты сердишься, на твоем месте я бы чувствовал/чувствовала то же самое", или "Спасибо, что поделился/поделилась этим со мной. Не всегда легко говорить с другими о том, что нас расстраивает", или "Досадно, что на тебя свалился этот стресс, сочувствую тебе. Я бы так же чувствовал/чувствовала себя в подобной ситуации. Иногда бывает так, что подросток не в состоянии пересилить себя и рассказать вам, что его беспокоит, и вы тоже не находите нужных слов. В таком случае просто скажите своему ребенку, что он может полностью рассчитывать на вашу поддержку, и что вы готовы выслушать его и поговорить с ним в любое время. Не принуждайте ребенка к разговору, если он не готов объяснять, что у него на душе. Цель общения состоит не только в том, чтобы делиться друг с другом трудностями и сложными чувствами. Очень важно рассказывать о веселых и радостных вещах, о своих успехах в течение дня, чтобы смеяться вместе с ребенком, или как-то еще выражать свои теплые чувства друг к другу. Вместе веселиться, искренне смеяться – это отличный способ поддержать хорошее самочувствие и укрепить связь с ребенком!

Вместе веселиться, искренне смеяться – это отличный способ поддержать хорошее самочувствие и укрепить связь с ребенком / Фото: pixabay.com

Как воспитать здоровую личность

Есть такой термин – "безусловная любовь". Он означает, что для любви не должно быть условий: для нее ребенок не обязан учиться на отлично, выигрывать олимпиады или идеально себя вести. Родителям следует чаще вспоминать этот термин, показывать детям свою любовь и напоминать, что ваш подросток ценен сам по себе, независимо от достижений. Только так можно воспитать здоровую личность.

Напомним, специалист дала ряд советов, как научить школьника управлять эмоциями во время войны.

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