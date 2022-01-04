Как Одесса продлила курортный сезон за счет новогодних праздников: видео

Гости забронировали номера еще задолго до новогодних праздников, говорят отельеры.

Одесситы после новогодних празднований массово потянулись к морю: на подъездах к воде наблюдаются пробки, а на зимних пляжах – яблоку негде упасть.

К горожанам присоединились и гости Одессы, которые выбрали новогодний отдых именно на морском курорте, говорится 3 января в сюжете ТСН. 19:30.

Море привлекает шумом волн, криками чаек и необычным изумрудным цветом, который можно наблюдать только при низкой температуре. А еще, своим лечебным воздухом, который хорошо бодрит после праздничных посиделок.

"Традиция... Мы любим дышать воздухом, кормить чаек, — рассказывает местная жительница и предполагает, — все хотят, наверное, не лежать на диване, а прогуляться".

Даже любимая книга, прочитанная у моря, воспринимается иначе. "Очень даже хорошо читается, особенно если у вас хорошая фантазия, можно и представить, будто сам фильм создаешь", — делится другая одесситка.

Прогулка по свежему воздуху нагоняет незаурядный аппетит. И здесь изобретательные владельцы кафе на берегу привлекают к себе отдыхающих вкусными яствами, которые готовят прямо на открытом огне.

"Сейчас, вот, пошла уха, шурпа, жидкие блюда. Люди наелись праздничной еды и хочется чего-то такого... Супчик, куриный бульон тоже очень берут деткам", — рассказывает повар Павел Туз.

Одесситы устроили паломничество на побережье | Новости Одессы

Ангелина Андрющенко приехала в Одессу из Кривого Рога и уже третий день не может надышаться местным воздухом. "Здесь такой свежий воздух. Мы сразу приехали, пошли к воде и нам легких после Кривого Рога не хватает, чтобы надышаться этим свежим воздухом", — говорит девушка.

Гости забронировали номера еще задолго до новогодних праздников, говорят отельеры, и не прогадали, ведь хорошему отдыху посодействовала теплая погода.

"Если раньше люди бронировали именно Новый год, то сейчас, последние два года, люди бронируют первое, второе и третье января. У нас вчера люди попросили даже поставить шезлонги, потому что был такой солнечный день", — рассказывает владелец гостиницы Владимир Осадчук.

Теплая погода продержится в Одессе до конца недели. Иногда температура будет подниматься до +10 градусов по Цельсию, так что и у одесситов, и у гостей города есть еще шанс насладиться прогулками по морскому побережью.

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