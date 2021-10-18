Карантин в Украине: полицейские рейды будут искать нарушителей

С нарушителями будут вести разъяснительную работу.

За соблюдением карантина в Украине будут следить 900 мобильных бригад, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 октября.

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Такие бригады будут созданы в ближайшее время. В их состав войдут работники полиции и Госпотребслужбы. Они будут проводить рейдовые проверки, выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. В частности, будут проводить разъяснительные беседы и выписывать штрафы.

Накануне в Нацполиции сообщили, что правоохранителям на планшеты будут установлены программы для считывания QR-кодов. Это нужно для проверок наличия международных и внутренних сертификатов о вакцинации, которые необходимы в "красных" зонах для посещения общественных заведений и ТРЦ.

Напомним, с начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

Отметим, что первой стала "красной" Херсонская область. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с15 октября.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: к "красной" зоны добавляются еще четыре области

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