Карантин в Україні: поліцейські рейди шукатимуть порушників

З порушниками вестимуть роз’яснювальну роботу.

За дотриманням карантину в Україні стежитимуть 900 мобільних бригад, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 жовтня.

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Такі бригади будуть створені вже найближчим часом. До їхнього складу увійдуть працівники поліції та Держпродспоживслужби. Вони будуть проводити рейдові перевірки, виявляти порушників і притягати їх до відповідальності. Зокрема, будуть проводити роз’яснювальні бесіди та виписувати штрафи.

Напередодні в Нацполіції повідомили, що правоохоронцям на планшети будуть встановлені програми для зчитування QR-кодів. Це потрібно для перевірок наявності міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію, які необхідні в "червоних" зонах для відвідування громадських закладів і ТРЦ.

Нагадаємо, від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону ввели ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.

Зазначимо, що першою стала "червоною" Херсонська область. Найжорсткіші карантинні обмеження там почали діяти від 15 жовтня.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: до "червоної" зони додаються ще чотири області

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