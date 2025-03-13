Когда россияне смогут дойти до Киева: военный ответил

Если и дальше будет такая динамика потерь украинских территорий.

Майор Олег "Хасан" Гуйт, основатель и командир полка беспилотных авиационных аппаратов "Рарог" ответил, когда российская армия сможет дойти до Киева, если и в дальнейшем будет такая динамика потерь украинских территорий.

В эксклюзивном интервью военной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он привел в пример бои за Часов Яр.

“Давайте посмотрим правде в глаза. Сколько времени идут бои за Часов Яр, от Хромового до Часов Яра? Год. Даже немного больше. То есть, по большому счету, это семь километров, и это десятки тысяч личного состава. Я думаю, что можно будет посчитать, сколько потеряно, сколько у них еще в общей сложности начиная с 16 лет, и километраж до Киева. Я думаю, это не удастся”, – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Военные о принуждении к миру: один нас брал за 3 дня, второй кончил за 24 часа, а мы воюем 3 года

Читайте также: