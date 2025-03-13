Коли росіяни зможуть дійти до Києва: військовий відповів

Майор Олег “Хасан” Гуйт, засновник та командир полку безпілотних авіаційних апаратів “Рарог” відповів, коли російська армія зможе дійти до Києва, якщо і надалі буде така динаміка втрат українських територій.

В ексклюзивному інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він навів як приклад бої за Часів Яр.

“Давайте подивимось правді в очі. Скільки часу йдуть бої за Часів Яр, від Хромового до Часового Яра? Рік. Навіть трохи більше. Тобто, по великому рахунку, це сім кілометрів, і це десятки тисяч особового складу. Я думаю, що можна буде порахувати, скільки втрачено, скільки в них ще є загалом починаючи з 16 років, і кілометраж до Києва. Я думаю, це не вдасться”, – розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військові про ПРИМУС ДО МИРУ: один нас БРАВ ЗА 3 ДНІ, другий КІНЧИВ ЗА 24 ГОДИНИ, а ми ВОЮЄМО 3 РОКИ

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