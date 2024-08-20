Коррупция в Минэнерго: замминистра шантажировал и требовал деньги

Что можно сделать за 33 года работы в угольной отрасли? Кто-то бы сказал — усовершенствовать процессы добычи, внедрить новые технологии или обеспечить страну энергетическим будущим. Но сегодняшний герой, Александр Хейло, решил пойти другим путем — путем самопожертвования ради благосостояния собственного кошелька.

Об этом говорится в расследовании проекта Хапуга.ua.

Заместитель министра энергетики, человек, "верно" служивший государству три десятилетия, наконец получил награду — не золотую медаль за заслуги, а новенькие наручники от правоохранительных органов. Что же, возможно, это своеобразный символ современной энергетики: слишком много напряжения и, наконец, замыкание.

Александра Хейло и его подельников разоблачили на взятке в размере 500 тысяч долларов. Деньги чиновник требовал у руководителей государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна за передачу им в пользование горнодобывающего оборудования с прифронтовых территорий Донбасса, сообщает СБУ. Средства должны были передаваться пяти частями по 100 тысяч на каждой встрече. Поймали коррупционеров буквально с поличным — во время передачи третьего транша.

Деньги/Скриншот Хапуга.ua

В должности заместителя министра энергетики Хейло не продержался даже года с момента назначения и все же успел наделать делов.

“Во время третьего года полномасштабной войны профильный замминистра совершает не просто коррупционное преступление, а шантаж, со своей стороны такой террористический мини-акт, шантажируя предприятия, которые расположены на западе Украины, чтобы предоставить им оборудование, расположенное в прифронтовой территории и соответственно объясняя, что это все будет стоить 500 тыс долларов”, – рассказала глава Антикоррупционного центра “Межа” Мартына Богуславец.

Мартына Богуславец/Скриншот Хапуга.ua

Говорят, что опыт – это лучший учитель. И Александр Хейло этому подтверждение. После 33 лет в угольной сфере он не только нашел идеальный способ "энергетически" обогащаться, но и уверенно руководил креслом замминистра. К сожалению, эти знания не включали раздел о том, что следует делать, когда к двери стучит НАБУ из СБУ.

Как отмечает журналист Юрий Николов, задержание замминистра энергетики Александра Хейло произошло на самом деле не 12 августа. А несколько дней до этого — в субботу 10-го. Тогда же в министерстве впервые и узнали о задержании своего горе-коллеги. Это объясняет синхронность, с которой взялись сообщать о задержанном Минэнерго, НАБУ, офисе генпрокурора, СБУ и САП и скорости, с которой Минэнерго заявило об увольнении заместителя.

Интересно, что о содействии министра Германа Галущенко в задержании Хейло заявили только СБУ и собственно Минэнерго. А вот НАБУ и САП, хотя они ключевые органы в этом расследовании по подследственности, о сотрудничестве с Галущенко не сказали вообще ничего. Да и сам министр до сих пор молчит.

“Кроме юридической составляющей я думаю, что готовилось политическое объяснение тому, что происходило. И нужно было как раз эти два дня в запасе, чтобы думать, какая должна быть реакция. Это супер, это конечно очень классно, когда сразу мгновенная реакция. Потому что мы в цивилизованном мире, а в цивилизованном мире это 24 часа вообще была бы реакция профильного министра и часто в западном мире министр профильный ушел бы в отставку, а потом уже давал бы какие-то объяснения. Я хотела бы видеть личное объяснение министра", – рассказала Мартына Богуславец.

По данным следствия, к незаконной деятельности чиновник Хейло привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с Покровского горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки. Всех четырех участников сделки задержали и сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По предварительной информации от центра противодействия коррупции, на данный момент этими сообщниками по делу являются доверенное лицо Хейло Сергей Пилипчук, экс-директор Селидовугля Сергей Кобыляцкий, а также управляющий ООО Николаевская электроснабжающая компания и бывший директор ООО Черкассыэнергосбыт Евгений Лут.

Также читайте Врачи из разных областей оказались частью коррупционной сети: чем они занимались

Сергей Кобыляцкий при Викторе Януковиче был руководителем ООО Шахта 1-3 Новогродовская, которое тогда принадлежало группировке сына тогдашнего президента. Да и Селидовуголь неоднократно участвовал в скандалах, связанных с коррупционными схемами на тендерах. Так в 2022 году предприятие купило разнообразных подшипников на 22 миллиона гривен, цена которых была завышена в 2,5 раза, а стоимость некоторых позиций превышала рыночную аж в 10 раз. А это только один тендер на каких-то подшипниках.

Евгений Лут, в свою очередь, был уволен с должности директора Черкассыэнергосбыт. Наблюдательный совет признал работу предприятия, основанного ПАО "Черкассыоблэнерго", неудовлетворительной. В течение 9 месяцев работы, по словам руководителя Черкассыоблэнерго, их дочерняя компания работала по собственному усмотрению, не отчитываясь и не сотрудничая с компанией учредителем, после чего у компании появился кассовый разрыв. В то же время стало известно, что Черкассыэнергосбыт обучало работников у зарубежных специалистов и на это было потрачено полтора миллиона гривен, покупались автомобили, то есть средства тратились не рационально. Кроме того, в 2019-м году Черкассыэнергосбыт попало в скандал и заявило, что не должно использовать украинский язык в общении с потребителями.

Но вернемся к главному герою Хейло. До кресла замминистра он руководил госпредприятием "Укруголь". С 2013 по 2022 год занимал руководящие должности в ГП "ПК Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг" и ПАО "Центрэнерго".

Скриншот Хапуга.ua

Кроме того, Александр Хейло был приближен к президенту-беглецу Виктору Януковичу и подозреваемому в госизмене нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку из-за связей в угольных компаниях Донбасса.

Но были еще черные пятна в его биографии уголовных дел компаний Александра и бизнес на оккупированных территориях. Так, "Укргуголь", которым Хейло руководил до работы в Минэнерго, попал в скандал из-за нелегальной продажи угля по заниженным ценам. В 2018 году Александр был соучредителем компании "Либерти Файненс". Ее новым владельцем, по данным реестров, является донецкий бизнесмен Роман Соломский, на которого переписали энергетические фирмы старшего сына Виктора Януковича Александра. Другую фирму, Мавито Трейд, Хейло основал вместе с Сергеем Секо, фигурантом расследований схем в государственных закупках для Энергоатома и Ровенской АЭС.

Селидовский машиностроительный завод также "отличился" уголовным делом. Руководство предприятия подозревали в завладении бюджетных средств с последующей конвертацией в наличные деньги за якобы предоставленные товары и услуги шахтам "Красноармейскуголь".

К тому же чиновник был соучредителем ООО "Фест Трейд", зарегистрированной 5 ноября 2014 года в уже оккупированном россиянами Крыму. По данным Общественного совета доброчесности, Хейло дважды посещал захваченный полуостров, но не сам, а с женой Яной Валерьевной. Но этот факт сам Александр также отвергает. Очень старательно чиновник пытался подтереть и свои антиукраинские посты, впрочем, скриншоты, как мы знаем, не горят.

Скриншот Хапуга.ua

А что же жена Александра? Хейло Яна Валерьевна — бывшая судья апелляционного суда Донецкой области, в 2023 году ушла в отставку. В 2018 году Общественный совет доброчесности сделал вывод о несоответствии судьи Яны критериям доброчесности и профессиональной этики. По этому выводу, она провела 64 дня в оккупированном Крыму, поэтому, с высокой вероятностью, судья соблюдала оккупационные законы страны-агрессора, имела гарантии безопасности от оккупационных властей и использовала иностранную валюту, как средство платежа на территории Украины. Кроме того, аннексированный полуостров неоднократно посещали близкие лица судьи. Не указала она в своей декларации и 30 штук именных акций ПАО Донбассэнерго, которыми владел ее муж.

Но как же человек с таким "ярким" прошлым мог оказаться в должности замминистра с высоким коррупционным риском?

“В действительности не мог министр по энергетике Галущенко не знать, кого он рекомендует на такое назначение. Потому что в соответствии с законодательством Украины, конечно, Кабмин уволил профильного заместителя Хейло. Конечно, Кабмин его назначил и премьер подавал представление на это назначение", — говорит Мартына Богуславец.

Открытым остается и вопрос, откуда у руководителей западных угольных госпредприятий столько наличных в долларовом эквиваленте.

“Но скажите, пожалуйста, откуда эти 500 тысяч долларов у руководителя госпредприятия ? Ну если тот требовал, то, видимо, он знал, что в руководстве государственного угольного предприятия гуляет такая наличность. В то время когда там огромные проблемы с долгами, с зарплатами, с инвестициями и так далее. И ведь это не последние деньги за это оборудование. Если так просто полмиллиона долларов передается за оборудование, то сколько же у вас этой наличности гуляет и откуда она? А понятно откуда. По продаже, по теневым схемам, по продаже этого угля, манипуляции с количеством, качеством, объемами”, — рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Но не стоит забывать, что жизнь богата иронией. Кто бы мог подумать, что человек, всю жизнь работавший в энергетике, в конце концов застрянет в собственном темном туннеле, где свет в конце — лишь огонек зажигалки следователя.

В настоящее время всем четырем задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Кроме того, ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Александр Хейло/Скриншот Хапуга.ua

Денежный залог Александру Хейло Высший антикоррупционный суд определил в размере 25 миллионов гривен или 600 тысяч долларов, в то время как взятка была, напомню, в размере 500 тысяч долларов.

“Я думаю, что он соберет эти деньги быстрее, чем мы закончим с вами этот разговор. Нужно понимать, что человек работал всю жизнь на руководящих должностях в угольной промышленности. Есть ли у человека 600 тысяч долларов? А это именно размер залога. Это как шутка. То есть это звучит как шутка и издевательство", – говорит Мартына Богуславец.

Возможно, история Хейло научит других энергетических лидеров, что направлять всю энергию только на себя не лучшая стратегия. Ведь, как видим, энергия накопления иногда может превратиться в энергию самоуничтожения.

Напомним, по Украине прокатилась новая волна скандала вокруг возобновления "Охматдета" и денег. А это 378 миллионов гривен, которые задонатили украинцы после того, как в июле в детскую больницу попала российская ракета. Фонд "Охматдет — Здоровое детство", на счета которого также донатили, заявил, что пока не планирует перечислять собранную сумму больницы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО! Шантаж в МИНЭНЕРГО: ТАКОГО НЕ СКРЫТЬ! Замминистра ХЭЙЛО требовал деньги! ШОК

Читайте также: