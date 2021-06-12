Коза на столе и пинки от ослов: как снимали спецпроект "Секрет фермы"

Работать с животными — радость, но заставить их работать на камеру удавалось не каждый раз.
Как заставить козу позировать? И убедить осла не лезть в кадр во время интервью? В течение нескольких недель наш журналист Мирослав Ганущак и операторы Александр Алифанов и Роман Сизченко овладевали секреты колоритных ферм. И вынужденно — искусство дрессировщиков.
О закулисье съемок упрямых натур говорится 12 июня о сюжете ТСН.19:30.
Работать с животными — радость, но заставить их работать на камеру удавалось не каждый раз. Коза на столе. Этот эпизод записали с десятого дубля. Но талантливые руки оператора Александра Алифанова смастерили устройство, поощрившее козу сыграть свою роль. Для Саши работа на ферме стала настоящим испытанием нервов — постоянно кто-то мешал.
Другой оператор, Роман Сизченко решил вопрос по-другому: пусть коза сама снимает. Бесценные кадры: мир глазами козы. Вот только попробуй потом еще гаджет забрать.
Со страусами было самое страшное. Эпизод с похищением яйца готовили как спецоперацию. Щедрыми на пинки оказались и ослы.
Спокойные и тихие подопытные — улитки. Журналисты подслушали как они чавкают. И смогли это записать.
Главный секрет всех этих ферм раскрыт — это искренняя любовь к тем, кто тебя кормит.
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