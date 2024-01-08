Курс валют в Украине: доллар продолжает дорожать, когда ждать по 40 гривен

Чего ждать от курса валют на этой неделе – читайте в аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Курс валют в Украине в первую неделю 2014 года не претерпел значительных изменений: доллар продолжил дорожать, хотя и вяло. Однако настораживало, что курс пошел вверх перед выходными, когда деловая активность обычно уменьшается. Особенно активен был "черный" рынок, где курс продажи быстро приблизился к 39,5 грн/доллар.

Будет ли преодолена планка в 40 грн/доллар, если да, то когда это может произойти, и на какой цифре остановится курс, а также стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на текущей неделе, с 8 по 14 января;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Первые четыре дня нового года курс был стабильным. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, курс составил в среднем 39 грн/доллар в продаже и 38,20 в покупке. Широкий спрэд, то есть разница между курсами купли и продажи, указывал на то, что спрос на доллар остается значительным, но банки и пункты обмена валют (ПОВ) имеют валюты достаточно.

Ситуация изменилась утром в пятницу, 5 декабря – курс пошел вверх. За три следующих дня доллар подорожал в продаже до 39,20 грн (+20 коп.), в покупке – до 38,40 грн (+20 коп.). Последний доллар стоил так дорого 9 месяцев назад, в начале апреля 2023 года, но тогда был нисходящий тренд, а сейчас наоборот. Поскольку 6 и 7 января банки не работали, ПОВы установили курс гораздо выше среднего: 39,50 грн/доллар в продаже и 38,90 – в покупке. Максимальный курс продаж достиг 39,75 грн/доллар, курс покупки – 39,10.

Наличный евро на "белом" рынке наоборот, дешевел с 1 по 4 января, а 5 января тренд сменился восходящим и 7 января стабилизировался. В итоге за первые 7 дней года евро подешевел в продаже на 25 коп. до 42,95 грн/евро, в покупке – с 42,20 до 42,05 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средние курсы покупки и продажи доллара напоминали синусоиду, причем курсы были в противоположных фазах: менялы покупали валюту дешево, а продавали дорого и наоборот. Колебания составили от 38,90 до 39,48 грн/доллар в продаже и от 37,90 до 39,27 в покупке. На воскресенье, 7 декабря, курсы составили 39,40 и 39,00 грн/доллар соответственно.

Средний курс евро у нелегалов снижался с 1 по 4 января и рос с 5-го по 7-е. В результате евровалюта подешевела в продаже с 43,70 до 43,10 грн/евро (-60 коп.), в покупке осталась на уровне 42,70 грн/евро.

Нацбанк продолжил девальвацию гривны, но в этот раз всего на 8 коп. за неделю. На понедельник, 8 января, установлен официальный курс 38,08 грн/доллар. А вот по отношению к евро гривна укрепилась за прошедшую неделю на 43 коп., до 42,57 грн/евро. Впрочем, напомним: курс гривны к евро зависит от котировок пары евро/доллар на мировых рынках. Он на 8 января составил 1,10 доллара за евро, в последний день в прошлом году было 1,11. То есть доллар несколько улучшил свои позиции и связанная с его курсом гривна тоже.

Эксперты считают: первая неделя нового года традиционно была "разминочной" и отмечают, что валютным спекулянтам не удалось вызвать панику и раскачать курс.

"Восходящий тренд по доллару сохранился, но замедлился, потому что деловая активность в первые дни нового года всегда низкая, а тревожные настроения и покупательная способность среди физических лиц-покупателей валюты уменьшились", — резюмировал Александр Охрименко.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

По поводу того, как будет вести себя курс второй недели января, прогнозы экспертов несколько отличаются.

Александр Охрименко говорит, что девальвация гривни на этой неделе ускорится, и к середине января наличный доллар будет стоить в продаже более 39,5 грн.

"Девальвационные ожидания будут давать о себе знать, и население, увидев, что доллар и не думает дешеветь, начнет покупать наличную валюту по любому курсу ниже 40 гривен. Этим непременно воспользуются валютные спекулянты. Что выйдет на самом деле, увидим через неделю", – подытожил эксперт.

Андрей Шевчишин согласен, что доллар будет дорожать и дальше, однако считает: темпы изменения курса на наличном рынке зависят от того, сколько безналичной валюты будет продавать Нацбанк. По его мнению, будет продавать немного, потому что у государства появились незапланированные огромные расходы в связи с мобилизацией в Вооруженные силы.

"Сроки и объем обещанной Западом помощи до сих пор точно неизвестны, поэтому регулятору нужно экономить валютные резервы, – пояснил Андрей Шевчишин. – Возможно, придется значительно девальвировать гривну, прибегнув к ее эмиссии. Есть договоренности с МВФ, по которым Украина может напечатать в этом году дополнительно около 200 млрд грн. Для понимания: в 2022 году было напечатано примерно 440 млрд грн, это привело к росту курса доллара с 26 до 42 грн. Уже на этой неделе наличный курс может вплотную приблизиться к 40 грн/доллар".

Прогноз Олега Пендзина наиболее оптимистичен, эксперт считает, что наличный рынок стабилизируется на нынешнем уровне. То есть средний курс доллара остановится на 39,2-39,3 грн/доллар. Эксперт подчеркнул: у Нацбанка достаточно резервов, чтобы месяц-полтора удерживать гривну от значительной девальвации до тех пор, пока начнет поступать макрофинансовая помощь Западу.

"Она поступит обязательно, но, оценочно, ожидается примерно на треть меньше, чем планировалось. Поэтому придется уменьшать расходы госбюджета и, к сожалению, плавно обесценивать гривну", – считает Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Андрей Шевчишин советует инвестировать в валюту, лучше всего в доллары. Это, по его мнению, сейчас следует делать регулярно, пытаясь находить банки с наиболее выгодным курсом продаж.

"Речь идет о долгосрочном инвестировании, которое в итоге спасет ваши сбережения от обесценения, а не о попытке заработать на скачках курса, – уточнил эксперт. – Есть более прибыльные инвестиции, например, валютные ценные бумаги Минфина, но большинству украинцев они недоступны, потому что цена около 1000 долларов за штуку. А покупать их лучше несколько, потому что всю возможную прибыль "съедят" комиссии банка, брокеру, депозитарию, которые фиксированы независимо от количества приобретенных ценных бумаг. А вот купить из зарплаты 50-100 долларов вполне реально".

Александр Охрименко дал три совета: не пытаться заработать на колебаниях курса, потому что восходящий тренд будет оставаться незначительным, покупать валюту только в случае, если это инвестиции на долгосрочную перспективу, не меньше года и обратить внимание евро.

"Три месяца назад наличный евро стоил 1,06 доллара, сейчас 1,10. Ожидается, что этот тренд сохранится в 2024 году. Поэтому, по крайней мере, половину валютных сбережений можно делать в евро, прибыль может увеличиться", — пояснил Охрименко.

Только Олег Пендзин, несмотря ни на что, верит в то, что "убегать" из гривны в доллар рано. Но при условии, что сбережения находятся на краткосрочных гривневых депозитах, срок действия которых истекает в январе.

"Не думаю, что к концу января наличный доллар будет стоить дороже 40 грн, такой курс является критическим для доходности гривневых вкладов при процентах в 16% годовых, – пояснил эксперт. – Стоит подождать, пока вопрос с предоставлением Украине финансовой помощи решится положительно. После этого курс гривны не только стабилизируется, но и может несколько укрепиться".

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