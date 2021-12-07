Литовец пытался сжечь главную елку своего города

Сообщают, что он был трезв, но причин поступка – не уточняют.

В центре литовского Каунаса 39-летний мужчина облил елку горючей жидкостью и поджег.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Сгорело более 15 квадратных метров декораций. Злоумышленник пытался скрыться на машине, его задержали полицейские. Сообщают, что он был трезв, но причин поступка – не уточняют.

Команда, украшавшая елку, уже пообещала восстановить ее к празднику. Главное украшение рождественского дерева в Каунасе – 600 изумрудных бабочек из стекла.

Новости мира: в Литве 39-летний злоумышленник облил елку горючей жидкостью и пытался сбежать

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