В Кривом Роге бабушка сожгла елку возле горсовета (видео)

Женщина пыталась согреться.

В Кривом Роге вспыхнула огромная елка, расположенная недалеко от горсовета. Ее подожгла пожилая женщина.

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О пожаре сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

В Кривом Роге вчера, 1 декабря, загорелась огромная елка в Металлургическом районе Кривого Рога.

По словам очевидцев, ее случайно подожгла женщина, которая под ней находилась — она принесла старое одеяло и подожгла его, пытаясь согреться. Огонь перекинулся на дерево и охватил его большую часть.

Бабушка с места пожара скрылась.

"Площадь возгорания составила 10 кв.м", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, что в городе Измаил Одесской области 1 декабря в жилом доме произошел взрыв. Чрезвычайники спасли пожилую владелицу жилья.

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