В Кривом Роге бабушка сожгла елку возле горсовета (видео)

Женщина пыталась согреться.
В Кривом Роге вспыхнула огромная елка, расположенная недалеко от горсовета. Ее подожгла пожилая женщина.
О пожаре сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
В Кривом Роге вчера, 1 декабря, загорелась огромная елка в Металлургическом районе Кривого Рога.
По словам очевидцев, ее случайно подожгла женщина, которая под ней находилась — она принесла старое одеяло и подожгла его, пытаясь согреться. Огонь перекинулся на дерево и охватил его большую часть.
Бабушка с места пожара скрылась.
"Площадь возгорания составила 10 кв.м", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, что в городе Измаил Одесской области 1 декабря в жилом доме произошел взрыв. Чрезвычайники спасли пожилую владелицу жилья.
Читайте также: