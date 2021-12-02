У Кривому Розі бабуся спалила ялинку неподалік міськради (відео)

Жінка намагалася зігрітися.
У Кривому Розі спалахнула величезна ялинка, розташована неподалік міськради. Її підпалила літня жінка.
Про пожежу повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
У Кривому Розі вчора, 1 грудня, спалахнула величезна ялинка у Металургійному районі Кривого Рогу.
За словами очевидців, її випадково підпалила жінка, яка під нею перебувала - вона принесла стару ковдру і підпалила її, намагаючись зігрітися. Вогонь перекинувся на дерево і охопив його більшу частину.
Бабуся з місця пожежі втекла.
"Площа займання склала 10 кв.м", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, що місті Ізмаїл Одеської області 1 грудня в житловому будинку стався вибух. Надзвичайники врятували літню власницю житла.
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