У Кривому Розі бабуся спалила ялинку неподалік міськради (відео)

Жінка намагалася зігрітися.

У Кривому Розі спалахнула величезна ялинка, розташована неподалік міськради. Її підпалила літня жінка.

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Про пожежу повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі вчора, 1 грудня, спалахнула величезна ялинка у Металургійному районі Кривого Рогу.

За словами очевидців, її випадково підпалила жінка, яка під нею перебувала - вона принесла стару ковдру і підпалила її, намагаючись зігрітися. Вогонь перекинувся на дерево і охопив його більшу частину.

Бабуся з місця пожежі втекла.

"Площа займання склала 10 кв.м", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що місті Ізмаїл Одеської області 1 грудня в житловому будинку стався вибух. Надзвичайники врятували літню власницю житла.

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