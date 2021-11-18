Массовое ДТП в Харькове: полицейский был очень пьян — экспертиза

Норма алкоголя в крови правоохранителя в 13 раз превышала допустимую.
Полицейский, который в начале недели спровоцировал массовую аварию в Харькове, был пьян.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 18 ноября.
Как сообщили в ДБР, экспертиза показала в его крови более 2,5 промилле алкоголя. А это в 13 раз превышает допустимую норму.
Впрочем, о подозрении правоохранителю до сих пор не сообщили. Ждут заключения медиков о степени тяжести потерпевшего — от этого зависит, грозит ли полицейскому заключение или обойдется штрафом в 17 тысяч гривен.
В понедельник 25-летний патрульный из Сумщины задел на дороге автомобиль и пытался скрыться, но врезался в еще два автомобиля. Удар был такой силы, что машину опрокинуло вверх дном. Тогда сразу госпитализировали двух водителей и пассажирку. Но под наблюдением медиков до сих пор остается один из потерпевших.
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