Мобилизация до 25 лет: что изменилось и кто может попасть на фронт

Адвокат рассказала, почему возникла правовая коллизия и какие права есть у этой категории мужчин.

Командование Сухопутных войск утвердило директиву, которой запрещен призыв на военную службу мужчин, которым не исполнилось 25 лет и которые ранее получили статус "ограниченно пригодных".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь, "ограниченно пригодные", которым не исполнилось 25 лет и которых раньше пытались мобилизовать, могут ссылаться на пункт 1.1 директивы МД КСО 116/2/1/21409 от 19.09.2024.

ТСН.ua поинтересовался у правоведов, почему до этого молодых людей, которым не исполнилось 25 лет, мобилизовали в армию и какие правила теперь действуют для этой категории мужчин.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Закон изменили, а статус остался

По словам адвоката Тамилы Алексик, еще в начале полномасштабного вторжения, в старом мобилизационном законодательстве Украины существовало такое понятие как "ограниченно пригодный". Такой статус предоставлялся лицам, у которых были определенные проблемы со здоровьем. А некоторые специально получали его, чтобы избежать мобилизации.

"Законодательство по мобилизации претерпело изменения, а все лица, имеющие статус "ограниченно пригодных" автоматически были и оставались военнообязанными несмотря на их возраст, то есть могли быть мобилизованными. Именно это и стало правовой коллизией", – рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила. Алексик.

Случай мобилизации 22-летнего парня

Адвокат добавляет, что наиболее показательной стала история, когда ТЦК и СП в Закарпатье пытались мобилизовать 22-летнего парня, который имел статус "ограниченно пригодный".

"По возрасту молодой человек совсем не подпадал под мобилизацию, а вот его статус, что он "ограниченно пригоден" предполагал, что он военнообязан и может быть мобилизован. Это, грубо говоря, давало ТЦК и СП "зеленый свет", чтобы мобилизовать молодого человека. То есть возникла правовая коллизия в законодательстве. И это позволяло таких людей мобилизовывать и вовсе не обращать внимание на то, что им еще не исполнилось 25 лет", – объясняет Тамила Алексик.

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Что изменила директива?

Адвокат добавляет, чтобы исправить эту правовую коллизию, на уровне Кабмина приняли директиву, которой предусмотрен запрет мобилизации лиц до 25 лет независимо от того, имеют ли они статус "ограниченно пригодного" или "пригодного".

"Сейчас остался только один критерий, возраст человека – до 25 лет, не имеют права мобилизовать в особый период. То есть эти люди имеют статус "призывника" и будут подпадать под мобилизацию только после того, как им исполнится 25 лет", – рассказывает Тамила Алексик. .

Что происходит на практике?

Адвокат рассказывает, что в ее практике подобных случаев мобилизации юношей из-за статуса "ограниченно пригодный" не случалось. И очевидно, что случай в Закарпатье стал самым показательным, что требовало немедленных изменений.

"Хорошо, что на это обратили внимание и исправили правовую коллизию. Но учитывая наши реалии и очевидные проявления силовой мобилизации, такое могло случаться с большим количеством молодых людей, которые были вынуждены мобилизоваться, потому что просто не знали своих прав", – отмечает. Тамила Алексик.

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Перед "бусификацией" будут уточнять возраст

Адвокат добавляет, что теоретически сейчас на улице могут посадить в бус любого мужчину, если он решит гулять по городу без военно-учетных документов или паспорта. Поэтому советует военнообязанным всегда иметь при себе документы или телефон адвоката.

"К сожалению, у нас могут "упаковать" человека в бус, и даже почти оформить в воинскую часть. Но если выяснится, что мужчине нет 25 лет, тогда уже появятся проблемы у тех, кто такого человека "упаковал". То есть все зависит от человеческого фактора. Есть надежда, что сейчас будет достаточно показать работнику ТЦК паспорт и подчеркнуть, что человеку еще не исполнилось 25 лет", – объясняет Тамила Алексик.

Закон обратного действия не имеет

Что касается молодых ребят, которым не исполнилось 25 лет, но они были мобилизованы, то пока им не обещают демобилизацию, потому что такие люди уже получили статус военнослужащего.

"Думаю, что таким людям нужно все решать, к сожалению, только через суд. Прежде всего, потому, что закон не имеет обратного действия во времени. Но он будет распространяться на те уже существующие правоотношения. То есть мобилизовать такое лицо на тот момент работники ТЦК имели право, а вот уволиться сейчас такому лицу будет проблематично, потому что прямого разрешения на увольнение директива не предусматривает", – заключает Тамила Алексик.

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