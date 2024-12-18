Над Украиной заметили пассажирский самолет: куда и откуда он летел

Как это могло произойти и что об этом говорят эксперты – в эксклюзиве TSN.UA.

В небе над Украиной снова заметили пассажирский самолет! На этот раз это был белорусский Embraer, который вылетел из Еревана в Минск. Однако, каким-то чудом он оказался вблизи Харькова. Как такое могло произойти и что об этом говорят эксперты – в эксклюзиве TSN.UA.

Пассажирский самолет над Украиной

"Що це було? Мабуть, НЛО" — приблизительно так можно описать ситуацию, которая уже несколько дней волнует пользователей сициальных сетей. Над Украиной заметили пассажирский самолет из Беларуси. В Сети обсуждают странный маршрут авиалайнера. Согласно карте Flightradar24, белорусский пассажирский самолет залетел на территорию Украины и якобы добрался аж до Харькова, а затем срочно покинул закрытое воздушное пространство Украины. Известно, что самолет успешно приземлился в Минске, а само происшествие случилось еще 12 декабря.

Это была ошибка?

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал ТСН.ua, что теоретически пассажирский самолет мог залететь в наше воздушное пространство.

"Пилот мог что-то перепутать и попасть в наше воздушное пространство. Здесь более важно, насколько глубоко он залетел. Мы же понимаем, что самолет сам по себе не летает, его фактически передают из одной зоны управления, которая объединяет несколько областей, в другую зону. Или же самолет передают из страны в страну. В данном случае речь идет о Embraer E195LR авиакомпании "Белавиа". Учитывая, что Харьков находится недалеко от границы, то вполне возможно, что самолет зашел слишком близко", – отметил Романенко.

Эксперт говорит, что причина ясна – россияне ставят активные радиопомехи вдоль всей линии фронта, и чтобы сбивать с курса наши ударные беспилотники, и чтобы создавать проблемы европейским перевозчикам. Один из типов помех – спуфинг, то есть искажение реальных сигналов со спутников (или дополнение их фиктивными). На это уже неоднократно жаловались авиакомпании стран Балтии, которых подобная российская практика особенно донимает.

Данные с карты неправильные?

Поэтому эксперт ставит под сомнение и собственно данные с Flightradar24. Недавно на карте ресурса был зафиксирован российский самолет, который летел из Стамбула в Москву и, согласно карте Flightradar24, якобы долетел до Днепра, а затем вернулся назад и дальше продолжил маршрут в обход Украины.

"Такой глубокий полет вряд ли возможен. Кто бы пустил самолет на такое расстояние в закрытом воздушном пространстве? Российские пассажирские самолеты облетают район боевых действий за сотню километров. Экипаж раньше времени предупредили бы о значительном и длительном отклонении от маршрута диспетчеры, следящие за движением самолетов в своей зоне ответственности", – отметил Романенко.

Предыдущие случаи

Напомним, что это уже не первый случай, когда в небе над Украиной замечают российские пассажирские самолеты. В мае этого года программа отслеживания полетов воздушных судов показала, что российский Boeing 777 – рейс Москва-Анталия зашел в воздушное пространство Украины в Харьковской области в направлении Бахмута. Тогда специалисты объясняли, что Flightradar – это программа, которая собирает информацию со всего региона. А в нем работало и работает множество средств РЭБ (украинских и российских) и другого оборудования. Поэтому это могло стать причиной сбоя в программе Flightradar.

Открытие аэропортов в Украине

В Украине уже более 2,5 лет гражданские полеты остаются отмененными из-за полномасштабного вторжения России и закрытого неба. Однако время от времени в информационном пространстве появляются сообщения про возможность открытия аэропортов в западных регионах страны, поскольку там, как считается, ситуация более безопасна.

Недавно стало известно, что в Украине планируют поэтапно и частично открыть воздушное пространство для гражданской авиации. Первым из аэропортов, который заработает в этом формате, должен стать Львов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письменный комментарий Госавиации Украины. Однако начало гражданских полетов возможно будет только, цитирую, "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня и внедрения дополнительных мер безопасности". При этом Госавиация не называет никаких конкретных сроков частичного открытия воздушного пространства.

По словам старшего партнера страховой компании Marsh McLennan Криспина Эллисона, около года Украина активно обсуждает и рассматривает возможность возобновления авиаперелетов с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями.

"Если регуляторы сочтут это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по возобновлению", – отметил он.

Эллисон подчеркнул, что запуск в 2025 году вполне возможен. Однако в этом вопросе главным является обеспечение безопасности воздушного пространства. На данный момент вокруг этого уже проведено много работы, но детали не разглашаются.

Отмечается, что Львовский аэропорт должен открыться первым, ведь область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины. Однако риск усиления российских атак с открытием воздушного пространства для гражданских полетов может возрасти. Аэропорт во Львове имеет два терминала, до войны он мог обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час. Эллисон заметил, что Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих грузы через коридор в Черном море.

"Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность участия в этом проекте", – говорит Криспин Эллисон.

Открытие аэропорта в Ужгороде

Ранее бывший глава Закарпатской ОВА, а ныне заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Кроме того, Ужгородский аэропорт расположен далеко от многих крупных городов. Поэтому, считает Виктор Микита, пассажирам из других регионов проще ехать в соседнюю Польшу.

Возобновление полетов в Украину

Тем временем стало известно, что латвийская компания готова возобновить полеты в Украину. Речь идет о том, что авиакомпания AirBaltic готова возобновить полеты "в" и "из" трех украинских городов, как только позволят условия безопасности. В частности, речь идет о возобновлении полетов в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия, связанные с безопасностью. Об этом компания написала в Х по итогам визита представителей в Киев в марте.

Исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс встретился с тогдашним министром развития громад, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и гендиректором Международного аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским в Киеве 25 марта. Отметим, что самолет компании AirBaltic последним оставил аэропорт "Борисполь" в феврале 2022 года, после закрытия воздушного пространства Украины.

Когда заработает "Борисполь"?

А еще стало известно, что международный аэропорт "Борисполь" полноценно заработает только при полной безопасности в воздушном пространстве Украины. Ныне же аэропорт старается сберечь квалификацию персонала, чтобы быть готовым к возобновлению работы в любой момент.

Об этом сообщил генеральный директор "Международного аэропорта Борисполь" Алексей Дубревский, передает "Суспільне".

В Киеве на итоговой встрече команды Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры с главами дипломатических миссий и общественностью Алексей Дубревский рассказал, что в настоящее время к работе аэропорта привлечены 3 тысячи 505 работников. Он подчеркнул, что про полноценное возобновление работы международного аэропорта пока речь не идет.

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