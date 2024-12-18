Над Україною помітили пасажирський літак: куди і звідки він летів

Як таке могло статися і що про це кажуть експерти – в ексклюзиві TSN.UA.

В небі над Україною знову помітили пасажирський літак! Цього разу це був білоруський Embraer, який вилетів з Єревану до Мінська. Однак, якимось дивом він опинився поблизу Харкова. Як таке могло статися і що про це кажуть експерти – в ексклюзиві TSN.UA.

Пасажирський літак над Україною

Що це було? Мабуть, НЛО. Приблизно так можна описати ситуацію, яка вже кілька днів хвилює користувачів соціальних мереж. Над Україною помітили пасажирський літак з Білорусі. У Мережі обговорюють дивний маршрут авіалайнера. Згідно з мапою Flightradar24, білоруський пасажирський літак залетів на територію України і начебто дістався аж до Харкова, а потім терміново залишив закритий повітряний простір України. Відомо, що літак успішно приземлився у Мінську, а сама подія сталася ще 12 грудня.

Це була помилка?

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів ТСН.ua, що теоретично пасажирський літак таки міг залетіти у наш повітряний простір.

"Пілот міг щось переплутати та потрапити у наш повітряний простір. Тут більш важливо, наскільки глибоко він залетів. Ми ж розуміємо, що літак сам по собі не літає, його фактично передають з однієї зони управління, яка об’єднує декілька областей, до іншої зони. Або ж літак передають з країни до країни. У цьому випадку йдеться про Embraer E195LR авіакомпанії "Белавіа". З огляду на те, що Харків розташований недалеко від кордону, то цілком можливо, що літак зайшов занадто близько”, – зазначив Романенко.

Експерт каже, що причина зрозуміла – росіяни ставлять активні радіоперешкоди вздовж усієї лінії фронту, і щоб збивати з курсу наші ударні безпілотники, і щоб створювати проблеми європейським перевізникам. Один із типів перешкод – спуфінг, тобто спотворення реальних сигналів з супутників (або доповнення їх фіктивними). На це вже неодноразово жалілися авіакомпанії країн Балтії, яким подібна російська практика особливо дошкуляє.

Дані з мапи неправильні?

Через це експерт ставить під сумнів і власне дані з Flightradar24. Нещодавно на мапі ресурсу було зафіксовано російський літак, який летів зі Стамбулу до Москви і, згідно з мапою Flightradar24, начебто долетів до Дніпра, а потім повернувся назад і далі продовжив маршрут в обхід України.

"Такий глибокий політ навряд чи можливий. Хто б пустив літак на таку відстань у закритому повітряному просторі? Російські пасажирські літаки облітають район бойових дій за сотню кілометрів. Екіпаж завчасно попередили б про значне і тривале відхилення від маршруту диспетчери, які слідкують за рухом літаків у своїй зоні відповідальності", – зазначив Романенко.

Попередні випадки

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли у небі над Україною помічають російські пасажирські літаки. У травні цього року програма відстеження польотів повітряних суден показала, що російський Boeing 777 – рейс Москва-Анталія зайшов до повітряного простору України в Харківській області в напрямку Бахмута. Тоді фахівці пояснювали, що Flightradar – це програма, яка збирає інформацію з усього регіону. А в ньому працювало і працює безліч засобів РЕБ (українських та російських) та іншого обладнання. Тож це могло стати причиною збою у програмі Flightradar.

Відкриття аеропортів в Україні

В Україні вже понад 2,5 року цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії і закрите небо. Однак час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про можливість відкриття аеропортів у західних регіонах країни, оскільки там, як вважають, ситуація безпечніша.

Нещодавно стало відомо, що в Україні планують поетапно і частково відкрити повітряний простір для цивільної авіації. Першим з аеропортів, який запрацює у цьому форманті, має стати Львів. Про це пише Reuters, посилаючись на письмовий коментар Державіації України. Проте початок цивільних польотів можливий буде лише, цитую, "за умови оцінки ризиків та їхнього зниження до прийнятного рівня і впровадження додаткових заходів безпеки". Водночас Державіація не називає жодних конкретних термінів часткового відкриття повітряного простору.

За словами старшого партнера страхової компанії Marsh McLennan Кріспіна Еллісона, приблизно рік Україна активно обговорює та розглядає можливість відновлення авіаперельотів з європейськими авіаційними органами та авіакомпаніями.

"Якщо регулятори визнають це безпечним і буде ухвалене політичне рішення, страхова галузь готова підтримати ці зусилля щодо відновлення", – зазначив він.

Еллісон наголосив, що запуск 2025 року цілком можливий. Проте щодо цього питання головним є забезпечення безпеки повітряного простору. Наразі навколо цього вже проведено багато роботи, але деталі не розголошуються.

Зазначається, що Львівський аеропорт має відкритись першим, адже область, яка межує з Польщею, рідше зазнає російських атак порівняно з іншими регіонами України. Проте ризик посилення російських атак з відкриттям повітряного простору для цивільних польотів може зрости. Аеропорт у Львові має два термінали, до війни він міг обслуговувати до 3 тисяч пасажирів на годину. Еллісон зауважив, що Marsh McLennan допомагає українському уряду створити страхову програму для покриття ризиків комерційної авіації. Компанія вже веде страхування суден, що перевозять вантажі через коридор у Чорному морі.

"Національні перевізники, лоукостери та українські авіакомпанії проявляють інтерес і розглядають можливість участі у цьому проєкті", – каже Кріспін Еллісон.

Відкриття аеропорту в Ужгороді

Раніше колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

Окрім того, Ужгородський аеропорт розташований далеко від багатьох великих міст. Тому, вважає Віктор Микита, пасажирам з інших регіонів простіше їхати до сусідньої Польщі.

Відновлення польотів до України

А тим часом стало відомо, що латвійська компанія готова відновити польоти до України. Йдеться про те, що авіакомпанія AirBaltic готова відновити польоти “до” та “з” трьох українських міст, щойно дозволять безпекові умови. Зокрема, йдеться про відновлення польотів до та з Києва, Львова та Одеси, коли це дозволять умови, пов'язані з безпекою. Про це авіакомпанія написала у Х за підсумками візиту представників до Києва у березні.

Виконавчий директор AirBaltic Мартін Гаусс зустрівся з тодішнім міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським у Києві 25 березня. Зазначимо, що літак компанії AirBaltic останнім залишив летовище "Бориспіль" у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору України.

Коли запрацює "Бориспіль"?

А ще стало відомо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" повноцінно запрацює лише за умови повної безпеки у повітряному просторі України. Нині ж аеропорт намагається зберегти кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент.

Про таке поінформував генеральний директор "Міжнародного аеропорту Бориспіль" Олексій Дубревський, передає "Суспільне".

У Києві на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з головами дипломатичних місій та громадськістю Олексій Дубревський розповів, що нині до роботи аеропорту залучені 3 тисячі 505 працівників. Він наголосив, що про повноцінне відновлення роботи міжнародного аеропорту поки не йдеться.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАД УКРАЇНОЮ ПОМІТИЛИ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЛІТАК! Куди і звідки він летів?!

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