Полярний бейбі-бум: українські науковці поділилися першим відео новонароджених пінгвінят

На острові Галіндез — вже майже десять новонароджених пінгвінят.

Українські науковці опублікували відео з першими малюками пінгвінів, які з’явилися на світ біля станції “Академік Вернадський”.

Про це повідомив Національний арктичний науковий центр.

Дітлахів зафільмувала геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна дорогою до лабораторії з дослідження геокосмосу. Наразі на острові Галіндез, де розташована станція, вже близько десятка новонароджених пінгвінят, більшість з яких оселилися біля лабораторії.

Українські полярники поділилися першим відео новонароджених пінгвінят

"Нагадуємо, що на Галіндезі переважають субантарктичні пінгвіни. Нині їх тут біля 4 тисяч, а наприкінці минулого сезону наші біологи нарахували рекордні 7 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно біля станції “Вернадського” вилупилися перші пінгвінята сезону.

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