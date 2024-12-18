Полярний бейбі-бум: українські науковці поділилися першим відео новонароджених пінгвінят

На острові Галіндез — вже майже десять новонароджених пінгвінят.
Українські науковці опублікували відео з першими малюками пінгвінів, які з’явилися на світ біля станції “Академік Вернадський”.
Про це повідомив Національний арктичний науковий центр.
Дітлахів зафільмувала геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна дорогою до лабораторії з дослідження геокосмосу. Наразі на острові Галіндез, де розташована станція, вже близько десятка новонароджених пінгвінят, більшість з яких оселилися біля лабораторії.
"Нагадуємо, що на Галіндезі переважають субантарктичні пінгвіни. Нині їх тут біля 4 тисяч, а наприкінці минулого сезону наші біологи нарахували рекордні 7 тисяч", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно біля станції “Вернадського” вилупилися перші пінгвінята сезону.
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