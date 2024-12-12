Біля станції “Вернадського” вилупилися перші пінгвінята сезону (фото)

Біля української антарктичної станції “Академік Вернадський” з’явилися перші малюки пінгвінів цього сезону. У гнізді на скелі біля лабораторії геокосмосу вилупилося одразу двоє пташенят.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

“Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна”, - заявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Пінгвінята біля станції “Вернадського” / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Пінгвінята біля станції “Вернадського” / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Малеча пробуде в гнізді близько місяця. Увесь цей час батьки піклуватимуться про них: годуватимуть крилем, грітимуть і захищатимуть від хижаків. За місяць пух зміниться на чорно-біле пір'я.

Пінгвінята біля станції “Вернадського” / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Пінгвінята біля станції “Вернадського” / Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Згодом стануть збиратися у “ясла” – невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих. Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", - йдеться в повідомленні.

На острові Галіндез, де розташована станція, мешкає близько 4 тисяч субантарктичних пінгвінів, кожна пара здебільшого відкладає 2 яйця.

"Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним з незаперечних доказів потепління в Антарктиці", - додали науковці.

Нагадаємо, до пінгвінів біля "Вернадського" завітав суворий "інспектор".

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