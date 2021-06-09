"Обстрелов меньше, но боевые потери есть": Зеленский побывал на передовой

Президент пообедал вместе с бойцами в солдатской столовой и вручил награды.

Встретился с бойцами, объяснил, что власть делает для мира в Украине, посетил позиции на передовой — президент Владимир Зеленский с рабочим визитом отправился в Донецкую область.

Об этом говорится 9 июня во сюжете ТСН.19:30.

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В частности, глава государства побывал в 700 метрах от боевиков, где в последнее время продолжаются враждебные обстрелы. После — пообедал вместе с бойцами в солдатской столовой.

Зеленский отметил, что военнослужащие, несмотря ни на что, не теряют боевой дух, хорошо вооруженные и обеспечены всем необходимым. Бойцам президент вручил государственные награды, на завершение призвал чаще приезжать на фронт чиновников и депутатов, чтобы вдохновиться героизмом наших защитников.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов — оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", — отметил он.

Новости Украины: рабочий визит Зеленского на Донбасс - что делал президент

Напомним, что Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом на Донбасс.

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