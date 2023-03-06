Объявит ли Путин вместо "спецоперации" войну: объяснение политтехнолога Тизенгаузена

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал информацию, что Путин может разозлиться до такой степени, что официально может вывести "СВО" на новый уровень и назвать ее войной.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

3 марта после событий в Брянской области появилась информация, что Путин якобы может разозлиться до такой степени, что официально может вывести "СВО" на новый уровень и назвать ее войной.

"Это была бы еще одна большая тупость со стороны руководства РФ. Войну или выиграют или проиграют. Выиграть ее Путин не сможет так, как того хотят россияне. Это невозможно. Все говорит об обратном. За последние полгода, не считая нескольких локальных побед врага, глобально у них обрушился фронт в Харьковской области и они сбежали из Херсона. Вот какая картина на сегодняшний день. Объявлять войну надо с какой-то целью. Путин должен понимать — он объявляет войну, ставит под оружие 2 млн мотивированных россиян. Этого не будет. хотел, даже кто хотел за деньги, уже там. И далеко не все живы. Объявляя войну, Путин получит обратный эффект", — сказал политтехнолог.

Напомним, Зеленский на Ставке прямо задал вопрос Залужному и Сырскому о Бахмуте.

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