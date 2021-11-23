По очереди таранил машины, люди убегали: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове

По очереди таранил машины, люди убегали: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове

После содеянного мужчина пытался откупиться от патрульных.

В Харькове нетрезвый водитель устроил ДТП.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 23 ноября.

Водитель вернул на узкую улочку. Места для проезда легковушки на ней вполне хватало. Но не на пьяную голову.

На видео с регистратора видно, как водитель поочередно таранит припаркованные вдоль дороги авто, то с одной стороны, то с другой.

Водители припаркованных машин, до которых разрушитель еще не доехал, быстро убегали от него, некоторые даже по тротуару.

Когда злоумышленника остановили патрульные, тот пытался откупиться. Тест показал, что в его крови почти два промилле алкоголя.

Горе-водителя задержали, автомобиль отправили на штрафплощадку.

Новости Харькова: нетрезвый водитель протаранил автомобили, припаркованные вдоль дороги

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