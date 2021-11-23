По очереди таранил машины, люди убегали: пьяный водитель устроил ДТП в Харькове

После содеянного мужчина пытался откупиться от патрульных.
В Харькове нетрезвый водитель устроил ДТП.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 23 ноября.
Водитель вернул на узкую улочку. Места для проезда легковушки на ней вполне хватало. Но не на пьяную голову.
На видео с регистратора видно, как водитель поочередно таранит припаркованные вдоль дороги авто, то с одной стороны, то с другой.
Водители припаркованных машин, до которых разрушитель еще не доехал, быстро убегали от него, некоторые даже по тротуару.
Когда злоумышленника остановили патрульные, тот пытался откупиться. Тест показал, что в его крови почти два промилле алкоголя.
Горе-водителя задержали, автомобиль отправили на штрафплощадку.
Читайте также:
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 ноября
В Киеве мать-рекордсменка помогла выкормить полторы сотни младенцев: видео
Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать