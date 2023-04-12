Почему не умирает Путин и когда ждать победу – интервью с Алексеем Арестовичем

Бывший советник Офиса президента рассказал нам, чем занимается сейчас, что думает об очищении церкви от московского влияния и как успокаивал людей в первые дни войны.

Прошло почти три месяца с момента, когда внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович ушел в отставку. Украинцы до сих пор помнят его успокаивающие речи в начале войны о ситуации на фронте. К его мнению, продолжают прислушиваться и в Украине, и за рубежом. Сайт ТСН.ua пообщался с Алексеем Арестовичем, чтобы узнать, чем он занимается сейчас, что думает о будущем Путина, прогнозирует ли затяжную войну с Россией и когда нам ждать победу.

Алексей, недавно в социальной сети Вы написали пост о выходе на трибуну Офиса президента в первый день войны, процитирую: "Когда я шагнул на нее 24 февраля, я точно знал, что будет через год, и сколько людей плюнет мне в спину". Были ли те, кто плюнул Вам в спину?

Скриншот с видео

Желающих поговорить или сплетничать о моей персоне достаточно много. Особенно после случая с Днепром. ( Напомним, именно после озвученной Алексеем Арестовичем версии о ракетном ударе оккупантов по многоквартирному дому Днепра он написал заявление и поросил уволить его с должности внештатного советника Офиса президента Украины – Ред .).

До сих пор рассказывают, что из-за меня будто бы никто не смог уехать из страны, потому что я всех слишком успокаивал в начале войны. Даже были обвинения, что из-за меня люди погибли, потому что я советовал сохранять спокойствие и не паниковать. Чего только обо мне не рассказывают…

"Не было намерения успокаивать людей"

Кстати, сейчас многие аналитики говорят, что именно Вас нужно благодарить за успокоительное: "перелом в войне наступит через две-три недели". Что вы сейчас чувствуете, анализируя события годичной давности?

Я много лет занимаюсь психологией и психотерапией. И я хорошо знаю, кто такие люди, которые находятся на психологическом изломе. И мне, как никому другому, было понятно чувство целой страны, оказавшейся посреди войны.

На самом деле не одной страны, потому что мне пишут, что я успокаивал людей в более чем 50 странах мира, которые меня тогда слушали. И не только наши эмигранты или еще советские, но и иностранцы.

Но должен сказать, что у меня не было намерения успокаивать людей. Моя цель была в другом – удержать людей от затяжной паники и усилить их веру в нашу абсолютную победу. Причем бесспорно! Чтобы даже сомнения не возникало ни у кого, что мы можем проиграть эту войну. Поэтому это и сработало – мы обязательно победим.

Понимаете, когда ты уже 20 лет "в теме", то от тебя и твоих слов терапевтический эффект идет сам по себе. Это и есть быть специалистом в своей сфере.

Было ли Вам сложно выступать "успокаивающим" для миллионов украинцев?

Безусловно, от моих слов был успокаивающий эффект, хотя он не был моей прямой задачей.

Для меня было важно, чтобы миллионы людей не ударились в панику со всеми ее отрицательными последствиями. От того, что в стране будет панический кошмар с дорогами, переполненными людьми, и автомобилями, никому бы толку не было. Хотя и они были – эти переполненные дороги и паника. Но я делал все возможное, чтобы ситуация не усугубилась. А еще чтобы спасти многих людей от преждевременных инфарктов и инсультов, нервных срывов и другого негатива.

"Говорил много неприятных вещей"

Как Вы считаете, нужно ли было тогда успокаивать людей? Какие результаты это дало, по вашему мнению?

Если внимательно все пересмотреть, то я говорил не только успокоительные, но очень много неприятных на тот момент вещей. Например, о том, что Мариуполь невозможно освободить военным путем. Тогда еще многие на это надеялись и задавали вопрос: когда и как. То, что я сказал тогда, больше никто не решился озвучить. Я тоже себя сдерживал. А когда ситуация стала невыносимой, я взял на себя ответственность и сказал, что это невозможно. И мне очень сильно за это досталось… До сих пор вспоминают.

Поэтому говорить, что я озвучивал только успокоительные вещи – это не так. Также, если вы помните, я сделал заявление, когда мы потеряли Юг из-за предателей. Уже после этого значительно позже появилась информация, что помощник главы СБУ перешел на российскую сторону, начальник территориальной обороны тоже...

Многое я озвучивал такого, что мало кто решался говорить. Люди получали от меня мучительную правду. И это тоже их успокаивало.

Фото: Сайт президента Украины

Может быть, вспомните первый день войны? Что тогда происходило в Офисе президента?

Я был советником по стратегическим коммуникациям, а это дело очень не простое. Люди должны понимать, что делает центральная власть и что означает каждый ее шаг, или что значит, когда она не делает определенных шагов. Понимание этого – успокаивает само собой. Нет, не лесть, не сладкая ложь, а четкие знания того, что реально происходит. Общественное мнение во время таких событий становится очень чувствительным и люди четко понимают, когда им врут. Так вот, я не лгал ни разу.

В первый день войны было совещание с участием президента, на котором он сказал: мы не фильтруем информацию о войне – говорим чистую правду. Что глубоко отвечает моим личным ценностям, поэтому я не соврал ни разу за все это время. Что касается перелома в ходе войны, то я действительно так думаю, что мы победим и тем более что мы побеждаем врага, поэтому говорил это от себя. А мое определенное пренебрежение противником было потому, что я воевал с ними 2,5 года и знаю, кто они такие, и я их никогда не боялся – они идиоты. Да, их много – это мощные идиоты, но только лишь идиоты...

Поэтому я никого на самом деле не успокаивал, а говорил обо всем так, как оно есть. Повторюсь, людей успокаивает не сладкая ложь, не искаженная информация, а истинная правда. И люди меня понимали, потому что к ним обращался представитель власти. Я же тогда был одним из представителей власти, одним из ее лиц. И чувствовал ответственность, когда общался и с народом, и с представителями международных СМИ.

В это время появился сигнал воздушной тревоги и отбой с Вашим успокаивающим голосом. У вас он тоже стоит на телефоне?

Уж и не припомню, как это было… Были эти безумные первые дни и недели. Меня кто-то из официальных лиц остановил и попросил надиктовать текст. Я это сделал автоматически, даже не уточнял, зачем это нужно, хотя тематика мне была понятна. Нужно, значит, нужно. Надиктовал и побежал дальше по своим многочисленным делам. Может, даже подумал, что это какая-то шутка… А потом я выяснил, что это для отбоя воздушной тревоги. На самом деле я не знал, что это будет звучать на общенациональном уровне. Мы были тогда очень уставшими, спали по два часа в сутки, поэтому я не уделял внимания таким деталям – получилось все экспромтом.

Сейчас у меня на телефоне сигнала воздушной тревоги нет, и тем более с моим голосом, мне достаточно официальных сообщений из других источников.

"Обращался к людям, думая, что это уже в последний раз"

Что у вас происходило внутри, когда вы говорили «успокаивающие слова»? Был ли страх, верили ли Вы в то, что говорите на камеру?

Да, я верил и был уверен в том, что говорю. Хотя было несколько моментов, когда я думал, что мои послания уже для людей, которые останутся в живых.

Были трудные моменты, когда казалось, что ситуация выходит за пределы. Но я все равно понимал, что если мы даже погибнем, то оставшиеся жить продолжат борьбу и одержат победу. Поэтому, обращался к людям, думая, что это уже в последний раз.

Особенно когда ожидался враждебный десант на Офис президента. Первый был Гостомель, а второй ожидался в районе площади Славы и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Была информация, что враг планирует разворачивать наступление на правительственный квартал. Также была информация об усиленном ударе крылатыми ракетами по зданию Офиса президента и тому подобное.

Но мы работали. Было много моментов, когда всем было тяжело, особенно во время штурма Киева. Мы слышали о возможном захвате здания Офиса и диверсионных группах врага, действовавших в городе. Но я ни на секунду не сомневался в том, что говорил. Я не знал, останусь ли в живых, но я знал наверняка, что мы победим, несмотря на нашу смерть.

"Ничего с приставкой "московский" в Киево-Печерской лавре быть не может"

Интересно Ваше мнение по поводу событий сейчас вокруг Киево-Печерской лавры. Как Вы думаете, московский патриархат покинет ее стены?

Одна из самых больших заслуг нашего президента в этой войне состоит в том, что он решился принять решение о возвращении украинского православия украинскому православию. В частности это касается Киево-Печерской лавры.

Моя позиция состоит в том, что ничего с приставкой "московский" в Киево-Печерской лавре быть не может, а также в Почаевской лавре и других городах Украины. Это моя принципиальная позиция по этой теме.

С другой стороны, мы видим, что вопрос сложный, потому что есть миллионы верных ПЦ МП. Также следует помнить, что Онуфрий осудил вторжение России в день начала войны. Он сделал это с самого утра, когда еще не было понятно, будут ли россияне в центре Киева через два часа. Он подвергал себя реальной опасности. Потому что ему бы пришлось отвечать за свое осуждение российской агрессии, но он это сделал. И это важно. Также важно то, что многие священники этого патриархата, осуждающие действия Павла, бывшего наместника Киево-Печерской лавры, и активно помогающие разорвать экономические связи с Москвой.

Понимаете, это живые люди, наши сограждане, и в этом вопросе нужно быть как можно более деликатными. Сейчас мы видим, как работают Национальная полиция и СБУ. Они действуют и делают это очень осторожно, на грани фола, но четко разделяют верных и, например, тех священников, которые являются откровенными коллаборантами или прямо работают на врага по статье "измена Родины". Таких, к сожалению, очень много, именно тех, кто тяготеет к московскому патриархату.

С одной стороны – имеем опасность идеологического воздействия. Сам факт этого влияния кроется в слове "московский" и в каноническом подчинении РПЦ МП. А с другой – мы имеем конкретные действия священников МП, которые, к сожалению, ведут откровенное сотрудничество с врагом или действуют в его пользу.

Поэтому мы не можем позволить себе, когда идет война, оставлять московское влияние в любом варианте. Особенно в церковном, учитывая, что он охватывает 6 миллионов человек и то, что 78% украинцев считают себя верующими.

Этот фактор – номер один для Украины! Поэтому здесь нельзя допускать различных трактовок, и я считаю, что этот вопрос должен быть решен деликатно и последовательно – ничего московского у нас не должно быть. Но делать это нужно так, чтобы от этого не пострадали ни верующие, ни храмы, ни достойные священники.

Пока все государственные органы и президент по этому вопросу действуют осторожно и деликатно. Хотя я знаю, что некоторые хотели бы действовать значительно жестче и радикальнее.

Коллаж. Алексей Арестович

"Победа зависит от результатов контрнаступления"

Украинцев интересует Ваше мнение относительно окончания войны, когда это возможно? Можете озвучить три возможных сценария?

Окончание войны очень сложно сейчас прогнозировать. Максимум, что-то можно будет более или менее уверенно говорить, когда произойдет наше контрнаступление и мы поймем его результаты – будут ли они очень положительные, или просто положительные, или не очень положительные.

Это и определит будущий этап войны, в том числе, как близка наша победа и сколько времени для нее нужно. Контрнаступление – это макродействие, а также историческое событие. Поэтому сказать сейчас, когда нас ждет окончание войны, очень и очень тяжело. Все зависит от результатов контрнаступления и его последствий.

"На Путина работает мощная кремлевская медицина"

Почему Путин несмотря на все разговоры о смертельных болезнях, карме, прогнозах упадка России, бунтов — до сих пор держится у власти? Или все ли эти заявления – тоже успокоительное для народа?

Путин пока держится у власти. Потому что, к сожалению, мир так не работает, сколько бы в его адрес не летело проклятий от людей. Было бы очень просто: послал проклятие на человека – он умер, и все. Но так не бывает.

На Путина работает мощная кремлевская медицина, его поддерживает достаточно приличное количество россиян, на него работает вся номенклатурная верхушка. Поэтому Путин живет – циничный и очень уверенный в себе подлец. А это, скажем так, способствует продлению его жизни.

Но нужно понимать, что такие режимы, они лишь на первый взгляд выглядят очень крепкими, а затем через три дня исчезают. Как в свое время за три дня исчез Советский союз после ГКЧП. Хотя всем казалось, что СССР будет существовать как минимум лет 50. Так и здесь. Возможно, мы завтра проснемся, а там в Москве уже звучит "Лебединое озеро", а генералы заявляют: "Оказался наш отец, не отцом, а сукой". Всем бы очень этого хотелось.

"Россия – не выдержит затяжной войны"

Допускается ли вариант, что Украина не сможет освободить все свои территории, о чем раздаются заявления с Запада. Что тогда – затяжная война?

Я думаю, что Россия просто не выдержит затяжную войну. У них все очень плохо с экономикой, и ситуация с каждым днем ухудшается. А прежде всего у них очень плохо с вооружением и военной техникой. А поскольку Китай им отказал в помощи, эту проблему им самостоятельно не решить. Да, они могут еще мобилизовать 300 тысяч человек, сделать это уже в третий раз, но их просто нечем вооружать. Сейчас уже 30-40% их войска – это так называемые стрелковые полки, бригады, батальоны. То есть люди вооружены только стрелковым оружием, разъезжающими на автобусах или грузовиках, без военной техники. Невозможно с таким войском вести стратегическую войну или наступление. То есть затяжную войну они просто не выдержат технически. Поэтому, так или иначе, мы заставим их покинуть нашу территорию.

"Мне пишут: "Без вас не засыпаем"

Чем Вы занимаетесь после увольнения с должности внештатного советника Офиса президента Украины?

Фактически тем же, что и раньше — информированием людей и контрпропагандой против российских нарративов. Это огромный кусок работы. Как говорят коллеги, у меня это выходит.

Как доказательство – недавний сюжет на российском ОРТ в прайм-тайм. Они целых полтора часа посвятили моей персоне, несмотря на то, что я уже экс-советник Офиса президента. Представляете, как нужно было достать их? Полтора часа говорили обо мне. Поэтому, когда твои враги подтверждают твою значимость – это лучшее свидетельство того, что ты работаешь не зря.

Поэтому я делаю то же самое, чем занимался раньше – информированием, и если хотите – успокоением населения, потому что люди не стали меньше в этом нуждаться. У меня тысячи частных сообщений, люди спрашивают: "почему так мало от вас новостей и прямых эфиров?", некоторые пишут "без вас не засыпаем". Пишут мне не только домохозяйки, но и старшие офицеры. Многие нуждаются в поддержке – кто-то в привычном информировании, а некоторые в аналитике или простом успокоении. Всего, что дают мои прямые эфиры или общение со зрителем.

"Все тоже самое, только с приставкой "экс"

Вы упомянули о контрпропаганде. Что именно делаете?

Основное мое направление работы – это пропаганда в Россию, в хорошем понимании этого слова. Я разъясняю им простые вещи на их языке, а меня смотрит большое количество людей в разных уголках мира.

Я продолжаю давать много интервью передовым иностранным СМИ с огромным охватом аудитории. Доступным языком объясняю, что реально происходит в Украине, разъясняю ситуацию на фронте. Занимаюсь публичной дипломатией, представляю позицию Украины.

Другое направление работы – это борьба с российскими нарративами, которые они упорно продвигают и у нас, и на Западе. Чтобы вы не сомневались, они постоянно их усиливают. Это тоже огромный кусок работы. Она вроде бы кажется не материальной, но тем не менее – это война, это линия фронта, информационного фронта. А в пирамиде войны – информационная война находится на самом верху, потому что она определяет – поверят нам или нет, дадут нам оружие или нет. Благодаря моей работе, формируется общественное мнение и на Западе, а оно влияет на действия политиков, принимающих решения.

Будем откровенны, русские нарративы колеблют маятник общественного мнения за границей. И этому нужно противодействовать. На Западе многие политики, которые не поддерживают Путина или даже поддерживают, но им нужно разъяснять, что российская пропаганда откровенно лжет. Этим и занимаюсь активно. Скажу вам честно, работы, пожалуй, даже стало больше после того, как я уволился из Офиса президента. Сейчас представилась возможность больше общаться с журналистами. В общем, все тоже самое, только с приставкой "экс".

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