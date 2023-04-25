Почему Пригожин приказал "Вагнеру" не брать пленных: эксперт объяснил

Заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что российские наемники не будут брать в плен бойцов ВСУ, может предшествовать определенным наступательным действиям на фронте.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам эксперта, "такого уровня заявления идут перед какими-то наступательными действиями – будь то нашими или их".

"Они пытаются выдавить наши войска из Бахмута. Чтобы усилить информационную составляющую такого давления, проводятся эти заявления. Это информационная война – не больше", – объяснил Свитан.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских Сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".

В свою очередь, спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что владелец "Вагнера" пересек все "красные линии":

"Пригожин понимает, что у него уже предостаточно врагов, не только в России, но и по всему миру. Поэтому он решается на такие эксцентрические заявления — как элемент привлечения внимания".

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