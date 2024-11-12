Профессор КНУ им. Шевченко рассказал, почему пошел защищать Украину

Мирослав Борисенко рассказал, почему он добровольцем ушел на фронт.
Капитан ВСУ, командир минметной батареи Мирослав Борисенко, который в гражданской жизни был доктором исторических наук, профессором кафедры этнологии и краеведения исторического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, рассказал, что он ушел на фронт, потому что не мог оставаться в стороне.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.
"Это был мой сознательный выбор. Для меня остаться в стороне было невозможно. Первый мой поход в армию был очень давно. Вспоминаю, в 2014 году я очень переживал, что могу не успеть на войну, а в июле уже все может закончиться. Просто сейчас думаешь, какой был наивный и глупый в тот момент", - пояснил Мирослав Борисенко.
Он отметил, что до 2014 года никогда не сталкивался со службой в армии.
"Я не думаю, что у нас до 2014 года было много кадровых военных среди друзей", - сказал он.
Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.
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