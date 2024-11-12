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Профессор КНУ им. Шевченко рассказал, почему пошел защищать Украину

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Профессор КНУ им. Шевченко рассказал, почему пошел защищать Украину

Мирослав Борисенко / Фото: ТСН.ua

Мирослав Борисенко рассказал, почему он добровольцем ушел на фронт.

Капитан ВСУ, командир минметной батареи Мирослав Борисенко, который в гражданской жизни был доктором исторических наук, профессором кафедры этнологии и краеведения исторического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, рассказал, что он ушел на фронт, потому что не мог оставаться в стороне. 

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.  

"Это был мой сознательный выбор. Для меня остаться в стороне было невозможно. Первый мой поход в армию был очень давно. Вспоминаю, в 2014 году я очень переживал, что могу не успеть на войну, а в июле уже все может закончиться. Просто сейчас думаешь, какой был наивный и глупый в тот момент", - пояснил Мирослав Борисенко. 

Он отметил, что до 2014 года никогда не сталкивался со службой в армии. 

"Я не думаю, что у нас до 2014 года было много кадровых военных среди друзей", - сказал он. 

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке

Напомним, "азовец" рассказал, что россияне им говорили о теракте в Оленовке.

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