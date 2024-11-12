Професор КНУ імені Шевченка розповів, чому пішов захищати Україну

Капітан ЗСУ, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко, який у цивільному житті був доктором історичних наук, професором кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету ім. Шевченка, розповів, що він пішов на фронт, бо не міг залишатись осторонь.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

"Це був мій свідомий вибір. Для мене залишитись осторонь було неможливо. Перший мій похід в армію був дуже давно. Згадую, у 2014 році я дуже переживав, що можу не встигнути на війну, а у липні уже все може закінчитись. Просто зараз думаєш, який був наївний і дурний у той момент", - пояснив Мирослав Борисенко.

Він зазначив, що до 2014 року ніколи не стикався зі службою в армії.

"Я не думаю, що у нас до 2014 року було багато кадрових військових серед друзів", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.

Нагадаємо, "азовець" розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці.

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