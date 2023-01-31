Путин или Гаага: эксперт объяснил, почему ситуация для окружения главы Кремля ухудшается

Приближенные к кремлевскому диктатору лица, которые еще сегодня могут влиять на процессы в России, имеют два варианта: спасти себя, "пожертвовав" Путиным, или вместе с ним сесть на скамью подсудимых за совершенные в Украине преступления против человечности.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал бывший министр иностранных дел и действующий руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Если у той категории из окружения Путина остались хоть какие-то элементы здравого смысла, то они должны себе задать простой вопрос: будем ли мы вместе погибать и сидеть в Гааге? Они же, в отличие от этих зомбированных рядовых россиян, читают, что пишут на Западе. А там пишут очень просто, что Трибунал таки будет создан и вся эта камарилья вокруг Путина, вместе с ним, если он доживет до этого времени, сядет на скамью подсудимых и сядет навсегда, до конца своих дней, это уже очевидно. Потому что такие преступления, которые сегодня совершаются в Украине, не имеют срока давности, это преступления против человечности. Поэтому все непосредственные исполнители и те, что были идеологическими вдохновителями, будут наказаны", — сказал он.

По словам Владимира Огрызко, окружение кремлевского диктатора имеет два выхода из этой ситуации.

"Вот здесь простой вопрос, идти ли мне в сторону Гааги, или мне все же попытаться спастись самому, спасти свое положение, и попытаться отдать Путина как жертву, как это животное на заклание, а самому выскочить более-менее целым. Я думаю, что это примитивное мышление должно превалировать в этой группе лиц, которые способны еще на что-то влиять, потому что с каждым следующим днем такого влияния становится меньше и соответственно ситуация для них просто ухудшается", — резюмировал он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 26 января, в которой говорится, что Россия может иметь геноцидное намерение уничтожить украинскую национальную группу как таковую или по крайней мере ее часть.

В тот же день ПАСЕ также приняла решение, утвердившее свои требования по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. В организации подчеркнули, что причастные к преступлениям политические и военные лидеры России и Белоруссии должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

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