Пьяный военный насмерть сбил ребенка на переходе — подробности

Валерий Разбицкий — 17-летний школьник из Житомира, который имел много планов на жизнь.

В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил 17-летнего школьника. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и к утру скончался в больнице. Впоследствии оказалось, что сбивший парня водитель является военнослужащим. Он был в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения. Ребенок убит, а вот за подозреваемого "просили", поэтому теперь родители борются за справедливость.

Чего боятся родные и почему стали обращаться к журналистам, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Что известно о погибшем парне из Житомира

Валерий Разбицкий — 17-летний школьник из Житомира, который имел много планов на жизнь, хорошо учился, поддерживал военных и был единственным ребенком в семье, но 3 декабря жизни этого ребенка забрал подвыпивший водитель, который просто снес мальчика на пешеходном переходе. В этот день Валерий как раз возвращался домой от репетитора, в дом оставалось идти несколько минут, на пешеходном переходе не работал светофор, все машины остановились, чтобы пропустить ребенка, кроме одного пикапа.

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Кто такой Василий Оноприйчук, сбивший школьника

Водителем этого пикапа оказался 30-летний военнослужащий 72-й бригады Василий Оноприйчук, мужчина как раз приехал в отпуск домой, взамен нетрезвым сел за руль и на скорости снес ребенка. Очевидцы массово обсуждали в соцсетях, что Валерия отбросило примерно на 20 метров от авто, вся дорога была в крови, ребенка мгновенно забрали в реанимацию.

Все это время медики поддерживали жизнь парня, чтобы мама могла с ним попрощаться, потому что шансов спасти ребенка фактически не было. двусторонним ушибом легких, ушибом сердца, двусторонним пневматораксом, множественными переломами и ссадинами.

Кто был с подозреваемым во время ДТП

Но и это не все, пока медики поддерживали жизнь парня, в больницу пришла еще одна женщина, она пассажирка и тоже военная, в момент ДТП была в автомобиле с подозреваемым и вместо извинений – родным предлагала деньги.

И что интересно, авария произошла еще 3 декабря около 16:40, к утру 4 декабря Валерий скончался в больнице, но водитель три дня ходил без подозрения, ему ее объявили только 6 декабря вечером, в день похорон ребенка, в День Святого Николая. Валерия провожали по всему городу.

На прощание с Валерием с востока спешили его отчим и дядя, они тоже военнослужащие, ушли на фронт в 2022 году. Стать военным мечтал и сам Валерий.

А вот суд по избранию меры пресечения подозреваемому состоялся еще через несколько дней в понедельник 9 декабря. В зале суда была мама мальчика, Елена впервые и увидела подозреваемого в убийстве ее сына, женщина не смогла сдержать эмоций.

Елена рассказывает, что следователи эти три дня не ни разу с ней не связались, так что контакта с ними она искала самостоятельно.

Подозреваемый был не только под хмельком

После всего этого женщина начала связываться и с журналистами, боялась, что виновник ДТП сбежит, учитывая и тот факт, что его пассажирка уже приходила прямо в больницу с деньгами.

Уже на суде выясняется, что подозреваемый был не только под хмельком, но и вообще не имел права управлять авто, он не имел водительского удостоверения, хотя машина как раз была оформлена на него.

Во время суда Андрей Борун — адвокат подозреваемого военного Василия Оноприйчука — ходатайствовал на заседании о приобщении к делу государственных наград и знаков отличия своего подзащитного и просил круглосуточный домашний арест. Не сдержал эмоции и прокурор, он требовал заключения под стражу без права внесения залога и добавил, что он уже не впервые имеет подобное дело.

В конце концов судья отклонила ходатайство адвоката подозреваемого и отправила Василия Оноприйчука под стражу без права внесения залога сроком до 5 февраля 2025 года. В общем, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, но родители с таким потенциальным приговором не согласны.

Елена говорит о Валерии в настоящем времени

Для матери сын жив. Говорит он был светлым ребенком и очень способен, хорошо учился и вместе с ним поддерживал военных в реабилитационном центре после ранений на фронте.

Сейчас Елену поддерживают друзья и одноклассники Валерия, пишут сообщения в соцсетях и призывают справедливо расследовать дело.

А лучший друг Валерия узнал его смерть в день своего рождения.

Теперь мама Валерия надеется только на справедливость и суровое наказание для виновного и хочет, чтобы ее трагедия стала примером для других.

Но остается открытым вопросом, как подозреваемый без водительского удостоверения смог проехать сотни километров и блокпостов и свободно передвигался незамеченный по городу? Мы ни в коем случае не хотим, чтобы эта история дескридитировала Вооруженные Силы Украины, потому что поступки человека зависят от человека, а не от его статуса или профессии. Впрочем военный билет – не квота для нарушений.

Напомним, как рассказал отчим погибшего Валерия из Житомира, парень собирался в следующем году поступать в военный институт. Говорил: "Папа, я хочу быть, как ты, офицером". Вместе с мамой парень помогал ветеранам. Отчим и родной дядя парня с 2022 года на фронте.

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