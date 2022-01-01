Родившиеся 1 января: репортаж из столичного роддома

В Новогоднюю ночь в 5-м роддоме Киева родилось семеро детей.

1 января ТСН традиционно пришла к младенцам, родившимся в Новогоднюю ночь. Лишь в одном из столичных родильных пришли в этот мир сразу семь малышей.

27-летняя Жанна сегодня впервые стала мамой. О том, что Новогоднюю ночь проведет в роддоме, знала заранее.

"Мы сразу посмотрели, даже просчитали в Интернете, и сразу нам выбило, что это 31 число", — говорит роженица.

Рожала семь часов, поэтому малыш появился на свет уже в 2022 году. Вместо шампанского у новоиспеченного отца Владимира, который тоже был на родах, в новогоднем меню была только вода:

"И то, только чтобы губы смочить. Волновался очень. И за жену. И за малыша. Ну, вытерпел".

Мальчика назвали Илья. Вес 3530,54 см.

ТСН пришла к семи младенцам, родившимся в новогоднюю ночь | Новости Украины

Родильный в традиционном наряде – елка и игрушечный аист с детьми. Но сесть хотя бы на 5 минут возле нее и встретить Новый 2022 год врачам и медсестрам не удалось.

"Как раз в 12 часов, когда все праздновали Новый год, у нас происходил процесс родов", — говорит врач, акушер-гинеколог 5-го роддома Киева Инна Сокол.

Она работала в Новогоднюю ночь уже во второй раз. То, что Новый год на этот раз пришлось встречать на работе, ее не смущает. Надеется, что дома ее еще ждет праздничный стол. Этой Новогодней ночью, а считают с полуночи до 9 утра, в этом роддоме родилось больше деток, чем в предыдущие годы.

"Ночь у нас была очень насыщенная. У нас родилось 7 детей, из них было 5 девочек и двое мальчиков".

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