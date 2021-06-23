Синоптики рассказали, сколько в Украине продержится жаркая погода

Прохладнее станет на выходные.

По меньшей мере три дня сильной жары прогнозируют в Украине: температура достигнет +35 градусов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

Причиной всему циклон, который направляется с юга России и из Средней Азии. Относительная прохлада придет в Украину уже в выходные. "Ослабление жары начнется с субботы. С запада начнет двигаться более прохладный атлантический воздух. Именно поэтому температура воздуха снизится до более комфортных 26-27 градусов. Иногда будут дожди", — рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

На востоке и западе, в Винницкой и Полтавской областях спасатели объявили о чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждают, что одного окурка хватит для масштабного лесного пожара.

Погода в Украине: прогнозируют минимум 3 дня сильной жары - до 35 градусов в тени

Напомним, накануне Киев накрыла пыльная буря. Частицы песка, пояснили метеорологи, принесло в Украину аж из российской Астрахани. За этим явлением наблюдали жители сразу нескольких районов. В Сети жители столицы жаловались на затрудненное дыхание и низкой видимости.

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