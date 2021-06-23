Синоптики розповіли, скільки в Україні протримається спекотна погода

Прохолодніше стане на вихідні.
Щонайменше три дні сильної спеки прогнозують в Україні: температура сягатиме +35 градусів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.
Причиною всьому циклон, який прямує з півдня Росії та з Середньої Азії. Відносна прохолода прийде до України уже у вихідні. "Послаблення спеки розпочнеться від суботи. Із заходу почне рухатися більш прохолодне атлантичне повітря. Саме тому температура повітря зменшиться до більш комфортних 26-27 градусів. Часом дощитиме", - розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Олександра Хала.
На сході та заході, у Вінницькій та Полтавській областях рятувальники оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попереджають, що одного недопалка вистачить для масштабної лісової пожежі.
Нагадаємо, напередодні Київ накрила пилова буря. Часточки піску, пояснили метеорологи, принесло до України аж із російської Астрахані. За цим явищем спостерігали жителі одразу кількох районів. У Мережі жителі столиці нарікали на утруднене дихання та низьку видимість.