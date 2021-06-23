Синоптики розповіли, скільки в Україні протримається спекотна погода

Прохолодніше стане на вихідні.

Щонайменше три дні сильної спеки прогнозують в Україні: температура сягатиме +35 градусів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 червня.

Причиною всьому циклон, який прямує з півдня Росії та з Середньої Азії. Відносна прохолода прийде до України уже у вихідні. "Послаблення спеки розпочнеться від суботи. Із заходу почне рухатися більш прохолодне атлантичне повітря. Саме тому температура повітря зменшиться до більш комфортних 26-27 градусів. Часом дощитиме", - розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Олександра Хала.

На сході та заході, у Вінницькій та Полтавській областях рятувальники оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Попереджають, що одного недопалка вистачить для масштабної лісової пожежі.

Погода в Україні: прогнозують щонайменше 3 дні сильної спеки – до 35 градусів у затінку

Нагадаємо, напередодні Київ накрила пилова буря. Часточки піску, пояснили метеорологи, принесло до України аж із російської Астрахані. За цим явищем спостерігали жителі одразу кількох районів. У Мережі жителі столиці нарікали на утруднене дихання та низьку видимість.

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