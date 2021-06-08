Студент, сорвался с лестницы общежития в Ровно, пытаясь убежать от вахтерши

Руководство колледжа, которому принадлежит общежитие, пока трагедии не комментирует.
18-летний студент-сирота упал с высоты третьего этажа и разбился насмерть. Произошло это в общежитии Ровно.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Парень пытался из окна комнаты перелезть на трубу рядом, говорят в полиции, однако там оторвалась скоба и парень просто полетел вниз. «Хотел перелезть из комнаты на дымовой трубу, зацепившись за металлические поручни, однако металлический поручень оторвался», — рассказали в полиции.
По предварительной информации, студент вылез из окна, чтобы спрятаться от вахтерши, которая стучала в дверь, потому что он с друзьями ночью громко слушал музыку. «Они были непригодны, чтобы по ним ходить и они сорвались. Так он, бедняга, упал, держа эти верхние ступени, зажав в руках», — говорит старший врач смены Центра экстренной медпомощи Ровенской Любовь Волынец.
Руководство колледжа, которому принадлежит общежитие, пока трагедии не комментирует, как и то, была ли труба с которой упал парень, аварийной.