Студенты и преподаватели могут выезжать за границу: адвокат назвала условия

Что гроит, если не вернуться в Украину.

Мужчины-студенты и преподаватели могут выезжать за границу во время военного положения в Украине. Впрочем, это касается не всех.

Кто и при каких условиях может пересекать границу, в комментарии ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Кто из студентов может выезжать за границу

Правилами пересечения государственной границы предусмотрено право выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые являются студентами дневной формы обучения и получают образование уровня бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка.

"Выехать такой студент может только в рамках программы образовательной академической мобильности на основании договора академической мобильности между учебным заведением в Украине и иностранным учебным заведением", — отметила Марина Бекало.

Какие документы нужны для выезда

Для выезда за границу в рамках этой образовательной программы студент должен предоставить в пункте пересечения границы четыре документа: е-билет студента, военно-учетный документ, копию договора академической мобильности и справку от вуза о направлении студента за границу на обучение в иностранном учебном заведении.

В последней должны быть указаны сведения о соответствующем соглашении между украинским вузом и иностранным учреждением, сроке учебного семестра, в течение которого студент может находиться за границей, отсутствие негативных оценок в течение последних двух семестров и фактов пересложения зачетов и экзаменов и документальное подтверждение уровня владения языка преподавания в иностранном ВУЗы.

"Как мы видим, для студентов установлены достаточно жесткие правила и ограничения выезда за границу на обучение. И по возрасту, и по направлениям обучения, и по требованиям к уровню владения языком преподавания в иностранном вузе", — говорит Марина Бекало.

Правила выезда за границу для преподавателей

При этом для научно-педагогических работников никаких требований для выезда за границу не предусматривается.

"Обращаю внимание, что порядок выезда мужчин, являющихся научно-педагогическими работниками украинских вузов, ни правилами пересечения границы, ни другими профильными нормативно-правовыми актами не регулируется", — отметила адвокат.

По словам Марины Бекало, МОН действительно составляют письма Государственной пограничной службе с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы такими лицами.

"Но следует отметить, что издание или согласование таких писем от МОН не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. Итак, насколько прозрачна и справедлива такая схема выезда за границу и кто из преподавателей действительно имеет возможность воспользоваться таким письмом от МОН, большой вопрос”, — считает Марина Бекало.

Что грозит, если не вернуться в Украину

В то же время действующим законодательством не предусмотрена ответственность за невозвращение военнообязанных мужчин в срок, указанный в соответствующих документах для выезда.

А значит, если мужчина не вернется в Украину или вернется с пропущением сроков (указанных, например, в письме МОН), он не будет привлечен к юридической ответственности.

Ранее Марина Бекало объясняла, кто из студентов имеет право на отсрочку и можно ли растянуть ее академотпуском.

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