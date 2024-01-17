"Такое возможно": военный эксперт о вероятном "сумасшедшем" ударе России

В Европе все чаще обсуждается возможное нападение России на одну из стран НАТО.

В последнее время в западных СМИ все чаще поднимается вопрос вероятного нападения России на какую-либо из стран НАТО. К примеру, об этом недавно писало известное немецкое издание Bild. По его данным, Германия готовится к войне с Россией. А по данным польских СМИ, Министерство национальной обороны обнародовало постановление, в котором говорится, что в случае объявления мобилизации во время войны польские военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 6 часов. За нарушение мобилизационного законодательства польским уклонистам грозит до 5 лет лишения свободы.

Этот ряд новостей может свидетельствовать о том, что возможное нападение России в Европе будут обсуждать чаще.

Украинский военный эксперт Петр Черник на вопрос ТСН.ua о том, возможна ли война России с НАТО, ответил так: "Абсолютно. От "сумасшедших" можно ожидать чего угодно. Возможен ли удар "безумия" Российской Федерации по какой-либо из стран НАТО? Возможен. Я не знаю, произойдет ли это, но такое возможно".

И добавляет: "Давайте дадим сами себе ответ на такой вопрос: в декабре 2021 года допускали, что по Украине будут ракетные удары такого типа и что будет полноценное вторжение? Думаю, что нет. А это произошло. Поэтому от них можно ожидать чего угодно".

К этому Петр Черник добавляет, что в большинстве стран предусмотрена мобилизация гражданских в случае войны, но в каждой из стран наказание за уклонение отличается.

По данным открытых источников, например, в Финляндии уклониста могут наказать лишением свободы на 173 дня, в Литве – 3 годами тюрьмы, в Китае – до 3 лет тюрьмы.

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