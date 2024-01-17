"Таке можливо": військовий експерт про ймовірний "божевільний" удар Росії

В Європі нразі все частіше обговорюють можливий напад Росії на одну з країн НАТО.

Протягом останнього часу в західних ЗМІ все частіше підіймається питання ймовірного нападу Росії на якусь з країн НАТО. Наприклад, про це нещодавно писало відоме німецьке видання Bild. За його даними, Німеччина готується до війни з Росією. А за даними польських ЗМІ, Міністерство національної оборони оприлюднило постанову, в якій йдеться про те, що в разі оголошення мобілізації під час війни польські військовозобов’язані повинні з’явитись до військоматів протягом 6 годин. За порушення мобілізаційного законодавства польським ухилянтам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Ця низка новин може свідчити про те, що можливий напад Росії в Європі будуть обговорювати частіше.

Український військовий експерт Петро Черник на питання ТСН.ua про те, чи можлива війна Росії з НАТО, відповів так: "Абсолютно. Від "божевільних" можно чекати чого завгодно. Чи можливий удар "божевілля" Російської Федерації по якійсь з країн НАТО? Можливий. Я не знаю, чи це станеться, але таке можливо".

Та додає: "Давайте дамо самі собі відповідь на таке питання: в грудні 2021 року допускали, що по Україні будуть ракетні удари такого типу і що буде повноцінне вторгнення? Думаю, що ні. А це сталось. Тому від них можно чекати будь-чого".

До цього Петро Черник додає, що в більшості країн передбачена мобілізація цивільних в разі війни, але у кожної з країн покарання за ухилення відрізняється.

За даними відкритих джерел, наприклад, у Фінляндії ухилянта можуть покарати позбавленням волі на 173 дня, в Литві – 3 роки в'язниці, в Китаї – до 3 років в’язниці.

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