В Сумах из-за сбитых обломков "Шахеда" возник пожар (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером, 17 января, в результате падения обломков сбитого "Шахеда", в Сумах произошел пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате падения обломков от сбитого вражеского БпЛА произошло разрушение технического помещения. Также загорелись два грузовика", — отметили спасатели.

Утром, 18 января, в ОВА сообщили, что всего было сбито шесть беспилотников.

По предварительным данным, раненых людей нет.

Напомним:

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину 33 ударными беспилотниками "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курской области, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области — били по Харьковщине.

Силы ПВО уничтожили 22 российских дрона. Еще несколько дронов не достигли своих целей. Основными направлениями ударов были юг и север.

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