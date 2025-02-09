Ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев о сильных морозах

До 15 февраля будет прохладно по всей стране.

Синоптики прогнозируют, что в выходные в Украине похолодает еще сильнее.

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В Украину пришло длительное похолодание со снегопадами и морозами, которое задержится, по меньшей мере, до 15 февраля. А на выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западных областях. Днем температура будет подниматься до нуля, однако ночью и утром ожидается значительное похолодание.

Погода на ближайшие дни

Ночью в воскресенье, 9 февраля, всю Украину накроют морозы — холоднее всего будет на крайнем востоке, где температура упадет до -9 градусов.

Днем ожидается от -1 до -3 градусов. В ночь на понедельник, 10 февраля, также будет холодной — на всей территории Украины ударят сильные морозы, кое-где ожидается до -8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

В Харьковской, на Луганщине и Донбассе днем ожидается до 3 градусов мороза.

Во вторник, 11 февраля, ночью ожидается до -7 градусов на большей территории Украины, кроме Днепропетровщины, где будет 3 градуса мороза. Днем будут держать небольшие морозы от -1 до -3, только в Закарпатье потеплеет до +4 градусов.

О том, что в ближайшие дни в Украине ожидаются заметные изменения погодных условий, отмечала и синоптик Наталья Птуха.

Небольшой снег прекратится по всей стране, а ночью установится настоящий зимний холод с температурами от -5 до -9 градусов, кое-где до -12 градусов. На следующей неделе синоптики прогнозируют умеренные морозы ночью, днем температура будет держаться около 0 градусов, а осадков не предполагается.

В Закарпатье в ближайшие дни возможно потепление до +5 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах: ночью температура будет снижаться до -5... -11 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов.

Как рассказала синоптик Наталья Птуха, в Карпатах наблюдается снежный покров, который будет сохраняться благодаря устойчивым минусовым температурам. На остальной территории страны значительных снегопадов не предвидится – возможно выпадение снега толщиной 1–3 сантиметра, но он будет распределен неравномерно с отдельными пробелами.

Мощные циклоны и резкие изменения температуры

В этом году зима продолжает удивлять украинцев температурными рекордами. Январь 2025 стал самым теплым на планете за весь период наблюдений, а общие климатические показатели опережают климатические нормы практически на два месяца. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, синоптическая ситуация будет постепенно меняться, поскольку Украина попала в тыловую (холодную) часть циклона "Julian". Температура будет падать, а в некоторых регионах Украины выпадет снег.

До 16 февраля погоду в центральной части страны будет определять мощный антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. В этот период установится спокойная зимняя погода, однако без существенных осадков.

Синоптик отметил, что отсутствие снега и дефицит влаги могут повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.

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