Погіршення погоди: синоптики попередили українців про люті морози

До 15 лютого буде холодно по всій країні.

Синоптики прогнозують, що вихідними в Україні похолодає ще сильніше.

У яких регіонах очікувати відчутні морози та якою буде погода у лютому загалом - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

До України прийшло тривале похолодання зі снігопадами і морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. А на вихідних в Україні очікується значне зниження температури, однак найбільше мороз вдарить у західних областях. Вдень температура підійматиметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання.

Погода на найближчі дні

Вночі у неділю, 9 лютого, всю Україну накриють морози - найхолодніше буде на крайньому сході, де температура впаде до -9 градусів.

Вдень очікується від -1 до -3 градусів. В ніч проти понеділка, 10 лютого, також буде холодною - на всій території України вдарять сильні морози, подекуди очікується до -8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до -2 градусів.

На Харківщині, Луганщині та Донеччині вдень очікується до 3 градусів морозу.

У вівторок, 11 лютого, вночі очікується до -7 градусів на більшій території України, окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. Вдень триматимуться невеликі морози від -1 до -3, лише на Закарпатті потепліє до +4 градусів.

Про те, що найближчими днями в Україні очікуються помітні зміни погодних умов, зазначала і синоптикиня Наталка Птуха.

Невеликий сніг припиниться по всій країні, а вночі встановиться справжній зимовий холод із температурами від -5 до -9 градусів, подекуди – до -12 градусів. Протягом наступного тижня синоптики прогнозують помірні морози вночі, вдень температура триматиметься близько 0 градусів, а опадів не передбачається.

На Закарпатті найближчими днями можливе потепління до +5 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах: уночі температура знижуватиметься до -5... -11 градусів, а вдень становитиме від 0 до -5 градусів.

Як розповіла синоптикиня Наталка Птуха, у Карпатах наразі спостерігається сніговий покрив, який зберігатиметься завдяки стійким мінусовим температурам. На решті території країни значних снігопадів не передбачається – можливе випадіння снігу товщиною 1–3 сантиметри, але він буде розподілений нерівномірно, з окремими прогалинами.

Потужні циклони та різкі зміни температури

Цього року зима продовжує дивувати українців температурними рекордами. Січень 2025 року став найтеплішим на планеті за весь період спостережень, а загальні кліматичні показники випереджають кліматичні норми практично на два місяці. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

З його слів, синоптична ситуація поступово змінюватиметься, оскільки Україна потрапила до тилової (холодної) частини циклону "Julian". Так, температура буде падати, а в деяких регіонах України випаде сніг.

До 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе з собою холодне та сухе повітря. На цей період встановиться спокійна зимова погода, однак без значних опадів.

Синоптик зауважив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону.

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