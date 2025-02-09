Российские города атаковали дроны: в аэропортах вводился режим "Ковер"

Российские города снова попали под удар неизвестных дронов. В трех аэропортах РФ вводились ограничения на прилет и вылет гражданских самолетов.

Об этом сообщили РосСМИ.

Российские города атаковали дроны

Ночью 9 февраля в нескольких аэропортах РФ был введен режим "Ковер", ограничивающий полеты. В частности, речь идет о аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

По данным вражеского Минобороны, в Санкт-Петербургской области ПВО якобы сбил неизвестный беспилотник.

Ранее говорилось, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ приостановил работу после атак. Там повреждено оборудование.

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