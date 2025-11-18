Украина и Испания подписали ряд важных соглашений: детали

Визит президента Зеленского в Испанию / © ТСН

Реклама

Украина и Испания, в рамках визита президента Зеленского в эту страну, подписали ряд важных соглашений.

Об этом передает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук с места происшествия.

Так, был подписан Меморандум между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством промышленности и туризма Испании. Этот документ фиксирует намерение двух стран активнее сотрудничать в сфере туризма. В частности, углубить отношения между странами в области: поддержать сотрудничество между государственными учреждениями, туристическим бизнесом и экспертами.

Реклама

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерством экономики, торговли и предпринимательства Королевства Испания по поводу механизмов двустороннего экономического и финансового сотрудничества.

Кроме того, Киев и Мадрид заключили важное соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.

© ТСН

Ранее сообщалось, что Испания купит у США оружие для Украины.