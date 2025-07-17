Украинец добровольно сдавал РФ данные о ВСУ: как он это объяснил и сколько "зарабатывал"

Суд осудил предателя / © pixabay.com

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В Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, который добровольно согласился передавать России данные о военных объектах.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киева.

По данным суда, житель Черниговской области добровольно согласился сотрудничать с оккупантами. Произошло это ориентировочно 24 июля 2024 года с помощью приложения Telegram. В августе 2024 года предатель фотографировал военные объекты в Чернигове. Впоследствии куратор отправил его в Киев, где он также снимал для россиян места расположения военной инфраструктуры.

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Впоследствии жителя Черниговщины задержали.

На суде мужчина вину признал только частично. Он заявил, что работал на РФ, потому что хотел «материально помочь своей семье, поскольку не работал, имеет ребенка, жена и мать являются лицами с инвалидностью. Государству ущерб на нанес и не намеревался их нанести, хотел только заработать средства, не мог устроиться на работу, поскольку является лицом с инвалидностью». Житель Черниговщины заявил, что в целом за фото воинских частей от россиян он получил 500 долларов. Также он убеждал суд, что не понимал, что общается с российским агентом.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Черниговщины виновным по ч.2 ст. 111 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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