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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Украинец добровольно сдавал РФ данные о ВСУ: как он это объяснил и сколько "зарабатывал"

Житель Черниговщины всего за 500 долларов сдал россиянам места дислокации военных.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Украинец добровольно сдавал РФ данные о ВСУ: как он это объяснил и сколько "зарабатывал"

Суд осудил предателя / © pixabay.com

В Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, который добровольно согласился передавать России данные о военных объектах.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киева.

По данным суда, житель Черниговской области добровольно согласился сотрудничать с оккупантами. Произошло это ориентировочно 24 июля 2024 года с помощью приложения Telegram. В августе 2024 года предатель фотографировал военные объекты в Чернигове. Впоследствии куратор отправил его в Киев, где он также снимал для россиян места расположения военной инфраструктуры.

Впоследствии жителя Черниговщины задержали.

На суде мужчина вину признал только частично. Он заявил, что работал на РФ, потому что хотел «материально помочь своей семье, поскольку не работал, имеет ребенка, жена и мать являются лицами с инвалидностью. Государству ущерб на нанес и не намеревался их нанести, хотел только заработать средства, не мог устроиться на работу, поскольку является лицом с инвалидностью». Житель Черниговщины заявил, что в целом за фото воинских частей от россиян он получил 500 долларов. Также он убеждал суд, что не понимал, что общается с российским агентом.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Черниговщины виновным по ч.2 ст. 111 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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