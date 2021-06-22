В буковинском селе после разрушительного паводка образовалась огромная пропасть

Владельцы усадьбы рассказывают, что на место уже приезжали геологи и обнаружили здесь подземную реку.

На Буковине после мощного ливня 17 сел буквально поплыли. Кое-где уровень воды достигал полутора метров.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Мощный поток смывал все на своем пути. Илом покрыло всю овощи. Лишь чудом никто не пострадал. Впрочем, в большинстве домов сейчас огромные убытки. Мебель и техника — все испорчено.

В областной администрации теперь надеются на поддержку государства.

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А в селе Рукшин дом чуть не ушел под землю. Там, прямо на огороде, после ливня образовалось огромная пропасть. Она почти вплотную к дому диаметром до 10 метров и глубиной три метра. Эту огромную дыру после ливня заметили жители, когда вышли на огород. Домой от нее всего 20 метров.

«Утром вышла и увидела такую траншею, перед этим громкий звук был, шумело, страшно. Боимся, потому что двое детей. Бурлит, воды не было, а сейчас до двух метров воды», — говорит женщина.

Специалисты говорят, все это последствия природных катаклизмов. Земля начала проваливаться от дождей, которые льют на Буковине последние недели. Называют это карстовым провалом. Это процесс вымывания среднего слоя почвы или поверхностными водами - как дождь, или же подземными - которые поднялись от тех же ливней. То есть фактически земля вымывается из глубины. И людям очень повезло, что дыра образовалась под городом, а не под домом. Иначе могли быть жертвы.

Владельцы усадьбы рассказывают, что на место уже приезжали геологи и обнаружили здесь подземную реку. Но проходит ли она просто под домами, пока не знают.

Чтобы обезопасить селян, место огородили. Специалисты говорят, существует опасность смещения, поэтому жителей могут эвакуировать.

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