В Чернобыле живет 100-летняя Мария Чалая: как она выжила посреди радиации и хищников

Вблизи Чернобыля живет женщина, которая скоро отметит свое 100-летие / © ТСН

На следующей неделе в Чернобыльской зоне отчуждения отпразднует свое 100-летие одна из женщин, оставшаяся там жить после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Как выяснил ТСН.ua, зовут ее Мария Ульяновна Чалая, она родилась в 1926 году, после аварии планетарного масштаба отказалась оставлять на произвол судьбы свой дом в селе Куповатое и до сих пор живет там со своей 74-летней дочерью.

«2 февраля моей маме исполнится 100 лет. Все годы мама тяжело работала в лесничестве, но вместе с тем была очень активной — она очень любила собирать грибы, много ходила», — рассказала нам дочь Марии Чалой Мария. Она живет вместе со своей мамой и помогает ей во всех бытовых вопросах.

По ее словам, мать до недавнего времени ходила по двору, но в последние месяцы находится в постели.

«Недавно был такой случай. Мама начала плакать, я подбежала к ней, спросила о причине такого настроения. А она ответила мне, что не хочет умирать», — эмоционально рассказала нам дочь долгожительницы.

Мария Чалая с дочерью Марией. Фото: страница Павла Смовжа в Facebook

Как рассказывает Мария, дочь Марии Чалой, в 1986 году она приехала к своей маме через несколько дней после взрыва на ЧАЭС, 29 апреля.

«Уже 4 мая нас выселили отсюда, а в июне мать вернулась и больше никуда не уезжала», — говорит дочь будущей юбилярши.

Кроме того, в этой семье утверждают, что радиация якобы удивительным образом обошла их дом.

«Был случай, когда к маме приехала японская делегация. У мамы было много клубники, она угощала ею гостей. Те ей сообщили, что на ее участке уровень радиации в то время был меньше, чем в столице», — говорит Мария.

Она уточняет, что все эти годы они пьют воду из колодца, расположенного у дома, на огороде выращивали овощи, но прошлогодний урожай полностью съели олени и дикие козы.

Как и на большинстве территории Украины, здесь также есть сложности с электроснабжением.

«К примеру, электроэнергии у нас не было с 8 по 17 января. Потом снова выключили. Очень сложная ситуация у нас с дровами. Раньше, до полномасштабного вторжения, нам помогали, привозили дрова из лесничества, сейчас крайне тяжело…», — говорит Мария и не оставляет надежды, что местные власти смогут решить этот важный для нее и ее матери вопрос.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua редактор газеты «Трибуна труда» Павел Смовж, в конце прошлого года посещавший эту семью, почти 100-летняя Мария Чала ничем серьезным не болела.

«Моя сопровождающая по зоне отчуждения Вера Ивановна Верес, в свое время работавшая здесь фельдшером, рассказала, что у этой долгожительницы не было серьезных заболеваний. Единственная проблема — это с выращиванием урожая. Их дом находится у леса. Дикие животные съедают урожай, это большая проблема. Ограждение некому сделать, чувствуется нехватка мужских рук», — говорит Павел Смовж.