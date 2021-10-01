В Черновцах полгорода осталось без воды: что случилось

Воду отключили из-за масштабного прорыва на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой Черновцы.

Крупная авария на водопроводе в Черновцах — утром там отключили воду сразу в нескольких микрорайонах. Все потому, что лопнула труба, по которой подается вода в город.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Фактически без воды внезапно остались центр города и несколько больших спальных районов. Это 50 улиц — это почти полгорода. На работу и учебу горожане еще успели собраться с горячим душем. А уже вот с 10:00 перешли на «сухой паек».

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Воду отключили из-за масштабного прорыва на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой Черновцы. Труба, которая закачивает воду из реки Днестр, треснула накануне вечером. К спальным районам города должны организовать подвоз воды, но пока воду люди вынуждены покупать сами, в автоматах. Пока ажиотажа и очередей возле них нет. Но и воды нет только два часа и пока в квартирах остались запасы воды. Хуже будет вечером, когда люди массово будут возвращаться с работы. И вот тогда за водой могут собираться очереди.

«Неудобно, особенно с маленьким ребенком. Не помыть, ни приготовить поесть. Мы пока будем ждать мужа, экономить на воде и пользоваться тем, что у нас есть. Где-то 3 литра. Стараемся набирать, ведь для Черновцов это уже норма, мы уже привыкли», — говорит местная жительница.

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Черновчане к перебоям с водой привыкли. На старом водопроводе постоянные аварии. Последний раз на 2 дня воду отключали в июле, в самую жару. И так город жил двое суток.

А сейчас коммунальщики всю ночь пытались отремонтировать трубу, вырезали прогнивший участок и залатали место прорыва. Впрочем, ремонтные работы прекратили, ждут необходимых запчастей из Киева — вантузов, которые помогут спустить воздух из трубы. А пока горожанам советуют запастись водой минимум на 2 дня.

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