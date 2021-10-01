У Чернівцях пів міста залишилися без води: що сталось

Воду відключили через масштабний прорив на магістральному водогоні, який забезпечує водою Чернівці.

Велика аварія на водогоні у Чернівцях - зранку там відключили воду одразу у кількох мікрорайонах. Все через те, що тріснула труба, якою подається вода у місто.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Фактично без води раптово залишилось середмістя та кілька великих спальних районів. Це 50 вулиць - це майже пів міста. На роботу та навчання містяни ще встигли зібратися з гарячим душем. А вже от з 10 години перейшли на «сухий пайок».

Також читайте У трьох містах Одеської області питна вода не відповідає санітарним нормам: де саме

Воду відключили через масштабний прорив на магістральному водогоні, який забезпечує водою Чернівці. Труба, яка закачує воду з річки Дністер, тріснула напередодні ввечері. До спальних районів міста мають організувати підвіз води, але поки воду люди вимушені купувати самі, у автоматах. Поки ажіотажу та черг біля них нема. Але ж і води немає лиш 2 години і поки у квартирах залишилися запаси води. Гірше буде ввечері, коли люди масово повертатимуться з роботи. І от тоді за водою можуть збиратися черги.

«Незручно, особливо з маленькою дитиною. Не помити, ні приготувати поїсти. Ми поки будемо чекати чоловіка, економити на воді і користуватись тим, що в нас є. Десь 3 літра. Стараємось набирати, адже для Чернівців це вже норма, ми вже звикли», - каже місцева мешканка.

Новини України: у декількох районах Чернівців вимкнули водопостачання

Чернівчани до перебоїв з водою звикли. На старому водогоні постійні аварії. Востаннє на 2 дні воду відключали у липні, у саму спеку. І так місто жило дві доби.

А зараз комунальники всю ніч намагалися відремонтувати трубу, вирізали прогнившу ділянку та залатали місце прориву. Втім, ремонтні роботи припинили, чекають необхідних запчастин з Києва - вантузів, які допоможуть спустити повітря з труби. А поки містянам радять запастися водою щонайменше на 2 дні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання