В результате аварии водителя Chevrolet зажало в салоне — его освобождали спасатели.
В Киеве столкнулись три автомобиля. Три человека травмированы.
ДТП произошло в ночь на 23 декабря на Броварском проспекте.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 23 декабря.
"Из-за ночной аварии в Киеве три человека попали в больницу. На дороге не разминулись сразу три автомобіля: Chevrolet и два авто марки Volkswagen. Момент столкновения зафиксировал регистратор на проезжающем мимо автомобиле. От удара машины разбрасывало по сторонам. Одного водителя Chevrolet зажало в салоне – его освобождали спасатели", — говорится в сюжете.
Причины аварии уточняются.
Напомним, в Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.
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