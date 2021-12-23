В Киеве столкнулись три автомобиля: три человека травмированы

В Киеве столкнулись три автомобиля: три человека травмированы

В результате аварии водителя Chevrolet зажало в салоне — его освобождали спасатели.

В Киеве столкнулись три автомобиля. Три человека травмированы.

ДТП произошло в ночь на 23 декабря на Броварском проспекте.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 23 декабря.

"Из-за ночной аварии в Киеве три человека попали в больницу. На дороге не разминулись сразу три автомобіля: Chevrolet и два авто марки Volkswagen. Момент столкновения зафиксировал регистратор на проезжающем мимо автомобиле. От удара машины разбрасывало по сторонам. Одного водителя Chevrolet зажало в салоне – его освобождали спасатели", — говорится в сюжете.

Причины аварии уточняются.

В столице столкнулись сразу три автомобиля - три человека попали в больницу | Новости Киева

Напомним, в Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.

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