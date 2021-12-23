У Києві зіткнулися три автівки: троє людей травмовані

У Києві зіткнулися три автівки: троє людей травмовані

Внаслідок аварії водія Chevrolet затиснуло у салоні - його вивільняли рятувальники.

У Києві зіткнулися три автівки. Троє людей травмовані.

ДТП сталася у ніч на 23 грудня на Броварському проспекті.

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Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 23 грудня.

"Через нічну аварію в Києві троє людей потрапили до лікарні. На дорозі не розминулися одразу три автівки: Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen. Момент зіткнення зафіксував реєстратор на автомобілі, що проїжджав повз. Від удару автівки розкидало навсібіч. Одного водія Chevrolet затиснуло у салоні - його вивільняли рятувальники", - йдеться у сюжеті.

Причини аварії уточнюються.

У столиці зіткнулися одразу три автівки - троє людей потрапили до лікарні | Новини Києва

Нагадаємо, у Києві на Березняках п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку. Водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.

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