Внаслідок аварії водія Chevrolet затиснуло у салоні - його вивільняли рятувальники.
У Києві зіткнулися три автівки. Троє людей травмовані.
ДТП сталася у ніч на 23 грудня на Броварському проспекті.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 23 грудня.
"Через нічну аварію в Києві троє людей потрапили до лікарні. На дорозі не розминулися одразу три автівки: Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen. Момент зіткнення зафіксував реєстратор на автомобілі, що проїжджав повз. Від удару автівки розкидало навсібіч. Одного водія Chevrolet затиснуло у салоні - його вивільняли рятувальники", - йдеться у сюжеті.
Причини аварії уточнюються.
Нагадаємо, у Києві на Березняках п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку. Водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.
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