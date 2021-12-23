Посягання на цілісність України: керівнику ПВК "Вагнер" оголосили підозру

Йдеться про кілька статтей ККУ.

Офіс генерального прокурора оголосив підозру громадянину Росії, керівнику приватної військової компанії "Вагнер".

По це повідомиоа пресслужба Офісу.

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Зазначається, що йдеться про кілька статтей Кримнального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також пособництво ведення агресивної війни.

В Офісі генпрокурора наголошують, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

За даними слідства, керівник ПВК "Вагнер" від липня 2014 року до березня 2015-го, перебуваючи на окупованій території Донбасу, діяв у змові з посадовцями ЗС Росії та здійснював командування підпорядкованими йому підрозділами бойовиків та координував їхні дії. У січні-лютому 2014 року його підрозділи вели інтесивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Згодом затриманих передали РФ.

Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася. Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

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