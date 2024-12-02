В Украине резко подорожали яйца: какая причина и чего ждать

Аналитики прогнозируют, что цена на яйца может расти.

Антимонопольный комитет Украины начал расследовать вероятные причины изменения стоимости яиц. Все из-за невиданных до сих пор ценников. Их этой осенью приходилось переписывать по два раза в неделю. Об этом продавцу признались съемочной группе ТСН, говорится в материале корреспондентки Ирины Кондрачук.

Цена за десять яиц стартует от 58 до 80 гривен. Продавщица Наталья торгует яйцами известного украинского бренда. Показывает самые маленькие, и соответственно самые дешевые. На витрине есть и большие яйца, у каждого сорта свое название – утренние, белковые, "гуливеры" и домашний вкус.

В Украине выросли цены на яйца / Фото: Unsplash

Будут ли расти цены на яйца, ТСН спросила на птицефабрике.

"Если нет электричества, это для нас может быть катастрофой", – говорит заместитель директора птицефабрики Евгений Боднарчук.

Он добавляет, чтобы не потерять поголовье, приобрели генератор. Это уже второй год. Предыдущий летом из-за обесточивания работал круглосуточно. В то же время яйца тогда дешевели. Поэтому в теплые месяцы работали себе в убыток.

Дешевле всего, посчитали в Украинском клубе аграрного бизнеса, десяток стоил в августе — в среднем по 32 гривны. Впоследствии цены начали расти, но и прокормить кур стало труднее. Цена на корма за год подорожала вдвое. А это 70% стоимости яйца. Остальные – расходы на энергетику, горючее и зарплаты.

"Сегодня на конечном потребителе цены – это 70-75 гривен. На предприятие мы сбываем за 55-60. Магазин зарабатывает больше, чем мы", — говорят на птицефабрике.

То, что для нас дорого – в годовом измерении для этого предприятия, говорят, все равно в убыток.

Кто и как манипулирует ценами – этот вопрос собрался урегулировать Антимонопольный комитет. Но каким образом, неизвестно.

Прогноз аналитиков рынка – до конца года яйца могут еще подорожать, но при отдельных условиях.

"Все будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке, которая будет происходить. А также понимаем с электроснабжением – это один из основных факторов после кормовой базы для предприятий. И также от общего спроса", – говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Если покупатели будут принимать продукты к праздникам с такой же активностью, как в ноябре, цена может вырасти на несколько процентов. Но уже с весны, вероятно, уйдет в типичный для себя спад.

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